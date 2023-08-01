Диетолог Пономарева объяснила, в чем польза и вред сливочного масла
Сливочное масло можно считать полезным в умеренных количествах и как часть сбалансированной диеты. Это связано с тем, что масло содержит жирорастворимые витамины и конъюгированную линолевую кислоту.
Важно, чтобы вы умерили потребление сливочного масла и наслаждались им в сочетании с другими полезными жирами и продуктами, чтобы обеспечить здоровое питание.
Сливочное масло и наше здоровье
Сливочное масло, повседневная еда во многих семьях, со временем вызвало споры о его влиянии на здоровье.
Масло состоит в основном из насыщенных жирных кислот, а также содержит жирорастворимые витамины A, D, E и K. Эти витамины имеют решающее значение для хорошего здоровья, так как они важны для укрепления вашей иммунной системы, здоровья костей и здоровья кожи, среди прочего.
Несмотря на эти положительные качества, высокое содержание насыщенных жиров в сливочном масле является спорным вопросом. Насыщенные жиры уже давно связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.
"Теперь мы знаем, что не все насыщенные жиры созданы одинаковыми, и что источник и количество могут иметь значение. Некоторые насыщенные жиры, такие как масляная кислота, содержащаяся в сливочном масле, могут даже обладать противовоспалительными свойствами. Следует соблюдать осторожность, чтобы потребление сливочного масла было умеренным, чтобы не поглощать слишком большое количество насыщенных жирных кислот", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.
Важно подчеркнуть, что влияние сливочного масла на здоровье также зависит от ваших индивидуальных жизненных обстоятельств , таких как ваш общий режим питания, образ жизни и любые заболевания, которые у вас могут быть.
Если у вас высокий уровень холестерина или проблемы с сердечно-сосудистой системой, вам следует ограничить потребление сливочного масла и проконсультироваться с диетологом.
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