Диетолог Пономарева объяснила, в чем польза и вред сливочного масла

Сливочное масло можно считать полезным в умеренных количествах и как часть сбалансированной диеты. Это связано с тем, что масло содержит жирорастворимые витамины и конъюгированную линолевую кислоту.





Важно, чтобы вы умерили потребление сливочного масла и наслаждались им в сочетании с другими полезными жирами и продуктами, чтобы обеспечить здоровое питание.

Сливочное масло и наше здоровье

"Теперь мы знаем, что не все насыщенные жиры созданы одинаковыми, и что источник и количество могут иметь значение. Некоторые насыщенные жиры, такие как масляная кислота, содержащаяся в сливочном масле, могут даже обладать противовоспалительными свойствами. Следует соблюдать осторожность, чтобы потребление сливочного масла было умеренным, чтобы не поглощать слишком большое количество насыщенных жирных кислот", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Сливочное масло, повседневнаяво многих семьях, со временем вызвало споры о его влиянии на здоровье.Масло состоит в основном из, а также содержитK. Эти витамины имеют решающее значение для хорошего здоровья, так как они важны для укрепления вашей иммунной системы, здоровья костей и здоровья кожи, среди прочего.Несмотря на эти положительные качества,в сливочном масле является спорным вопросом. Насыщенные жиры уже давно связаны сВажно подчеркнуть, что влияние сливочного масла на здоровье также зависит от ваших, таких как ваш общий режим питания, образ жизни и любые заболевания, которые у вас могут быть.Если у васили проблемы с сердечно-сосудистой системой, вам следует ограничить потребление сливочного масла и проконсультироваться с диетологом.Ранее МедикФорум писал о симптомах сердечной недостаточности.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.