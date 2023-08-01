Врач Соломатина: люди с сидячей работой подвергаются риску диабета и варикоза

«При сидячем образе жизни не расходуются калории, из-за чего начинает нарастать лишний вес. Это приводит к огромному количеству болезней, в том числе диабету и сердечно-сосудистым патологиям», - поделилась Соломатина с »Москвой 24».

Врач Соломатина напомнила в интервью, что люди с сидячей работой подвергаются риску многих проблем со здоровьем. В частности, малоподвижное сидячее существование негативно сказывается на состоянии сердца и сосудов. Сердце не получает должно нагрузки от недостатка движения и как любая мышца без тренировки оно слабеет, теряет форму. Кроме того, из-за постоянной неподвижности ног могут происходить неблагоприятные изменения в их артериях и сосудах – люди с сидячей работой подвергаются риску варикоза.Один из самых значительных рисков, связанных с сидячим образом жизни, – это склонность к ожирению.Вдобавок люди с сидячей работой могут заполучить проблемы с суставами. Кровообращение в таком положении замедляется и суставы, кости не получают нужного количества питательных веществ, поступающих к ним с кровью.Врач посоветовала обладателям сидячих профессий находить возможность время от времени вставать со стула, разминаться, делать упражнения.«Неважно, что вы будете делать, это может быть любое упражнение. Главное – почувствовать, что мышцы напрягаются, суставы разминаются. Чем больше повторений, тем лучше».Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диетолог Кабанов объяснил , что в прибавке веса не могут быть виноваты какие-то отдельные продукты.

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