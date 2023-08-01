Отказ от курения является одним из способов защитить себя от болей в пояснице

«Курение нарушает микроциркуляцию крови, в том числе в позвоночных дисках и суставах. Это ослабляет костную ткань, нарушает ее структуру», - предупредили авторы проекта.

«Лишний вес вызывает воспаление в организме и повышает риск травм», - заявили исследователи.

Ученые из Австралии и США (Университет Сиднея и Стэнфордский университет) пришли к заключению о том, что три фактора наиболее часто способствуют появлению хронических болей в спине. Устранив их, можно снизить риск таких болей на 39% – выводы научных специалистов об этом опубликовал журнал The Lancet Rheumatology.В числе факторов – провокаторов болей в спине исследователями было названо курение. По мнению ученых, отказ от курения является одним из эффектвных способов защитить себя от болей в пояснице.Другим способом защитить себя от болей в пояснице является поддержание здорового веса. Ожирение входит в тройку факторов, обуславливающих подверженность людей проблемам со спиной.Третий распространенный фактор болевого синдрома в спине – неудобное, не учитывающее физических особенностей человека рабочее место. Пользуясь изо дня в день неподходящим креслом или стулом, человек непроизвольно вырабатывает неправильную позу, ведущую к напряжению и несбалансированной нагрузке на разные отделы позвоночника и мышцы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие проблемы со здоровьем могут возникать из-за сидячей работы.

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