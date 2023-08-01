Врач Меринов назвал бесполезными препаратами активированный уголь и зеленку

«Не стоит мазать зеленкой прыщи или кожную сыпь, так как это может причинить вред».

«Разные вирусы состоят из разных белков, что затрудняет создание единого препарата от всех ОРВИ», - констатировал врач Артем Меринов.

В интервью врача Меринова «Ленте.ру».такие «народные препараты» как зеленка и активированный уголь были названы бесполезными. В частности, медик предупредил россиян:Что касается активированного угля, многие прибегают к нему как к доступному средству от отравления, очищению от токсинов. Но Меринов отметил, что уголь лишает пищеварительную систему необходимых ферментов и может подавлять полезную микробную флору кишечника. Последствием его частого приема может стать развитие дисбактериоза.Также к разряду бесполезных врач отнес гомеопатические средства и противовирусные препараты, доступные в аптеках. Говоря о последних, он обратил внимание на то, что с помощью таких средств граждане пытаются защититься от гриппа и других ОРВИ, коронавируса. Но лекарства, которое бы помогало от разных вирусных заболеваний, нет.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что мочегонные препараты могут быть небезопасными для людей со склонностью к подагре.

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