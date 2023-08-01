Врачи Малышева и Гандельман: мочегонные небезопасны для людей со склонностью к подагре

«Первое проявление – шишка и боль у основания большого пальца», - заявила Елена Малышева, называя симптомы подагры.

Медики предупредили, что мочегонные небезопасны для людей со склонностью к подагре, поскольку могут провоцировать у них развитие приступа с острыми болезненными симптомами. Кардиолог Гандельман уточнил, что при употреблении мочегонных препаратов организм в качестве компенсации начинает задерживать, мочевую кислоту. Кристаллы мочевой кислоты при ее повышенном уровне в крови устремляются вместе с кровотоком к суставам, раздражают и травмируют их, вызывают воспаление. В результате возникает приступ, когда наблюдаются отек и покраснение суставов, их плохая подвижность, скованность, боль. При подагре часто страдает сустав у основания большого пальца ступни.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может спровоцировать инфаркт в молодом возрасте.

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