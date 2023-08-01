Кардиолог Кореневич: скачки давления в жару вызываются неприятными эмоциями

«Первопричиной колебаний артериального давления является ваше эмоциональное состояние, а не погода».

«При резких изменениях артериального давления, вызванных жаркой погодой, бессмысленно сразу же принимать антигипертензивные таблетки. Первый и самый важный шаг – перестать волноваться и успокоиться, тогда давление постепенно придет в норму», - резюмировала кардиолог.

Кардиолог Кореневич сообщила, что происходящие в жаркую погоду скачки давления (и сопровождающее их ухудшение самочувствия) на самом деле не связаны с температурой как таковой. По словам врача, причиной резких изменений давления является эмоциональное состояние – об этом Анна Кореневич рассказала порталу Pravda.ru.Кардиолог добавила, что обычно резкое повышение артериального давления бывает связано с неприятными переживаниями. При нервозности, стрессе или тревоге, испытываемых в жару, давление способно «подскочить».В тех случаях, когда это происходит, нужно в первую очередь постараться успокоиться, а не пить лекарства, убеждена медик.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как понять, достаточно ли воды употребляется человеком.

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