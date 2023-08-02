Врач Каландия: в жаркую погоду обостряются проблемы с кожей, сердцем и почками

«Высокая температура воздуха может стать причиной обострения сердечно-сосудистых заболеваний, включая сердечную недостаточность, гипертоническую болезнь, сердечные приступы и инсульты», - поделился медик с «Известиями».

«Также в жаркую погоду увеличивается концентрация пыли в воздухе, что может стать причиной обострения астмы у людей, страдающих этим заболеванием», - добавил Шота Каландия.

Врач Каландия рассказал в интервью, какие имеющиеся «дремлющие» нарушения могут из-за влияния жары на организм проявляться в острой фазе. В частности, отметил он, жаркая погода может крайне негативно сказаться на состоянии людей с нездоровым, слабым сердцем.Кроме того, в жаркую погоду часто обостряются проблемы с кожей. По словам Каландия, этому во многом способствует усиленное потоотделение. Влага создает благоприятную среду для размножения микроорганизмов на поверхности кожи. Таким образом, летом можно столкнуться с таким неприятным явлением как дерматит или кожные грибковые инфекции, разнообразные высыпания, акне.Потоотделение, становящееся интенсивным летом, создает и другую проблему, а именно обезвоживание. Нехватка жидкости, в свою очередь, вредит состоянию почек. Врач предупредил, что на фоне летней жары может произойти обострение почечной недостаточности.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие проблемы со здоровьем могут грозить летом любителям утолять жажду пивом.

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