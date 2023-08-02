Врач Вялов: пиво способствует развитию воспаления и «несжигаемого» ожирения
Кандидат медицинских наук Сергей Вялов: в пиве содержатся вещества, стимулирующие развитие воспаления.
Врач Вялов посоветовал россиянам с осторожностью употреблять такой напиток как пиво. В жаркую погоду спрос на него резко возрастает, но результатом пристрастия к пиву становятся разрушительные для здоровья изменения в организме.
По словам Вялова, в пиве содержатся сложные молекулы, которые способствуют развитию воспаления. Попадая в организм, эти вещества могут проникать в ткани, предрасположенные к воспалению, и усиливать реакцию. Таким образом может начаться полноценная инфекция.
«Если человек находится в простуженном состоянии, так скажем, на грани заболевания, и он выпьет пива, то вполне возможно после этого на следующий день он останется лежать в постели», - предупредил врач.
Также Вялов обратил внимание на то, что пиво является очень калорийным напитком. Привычка его пить сопряжена с развитием «несжигаемого» ожирения. Медик заявил, что пиво сопоставимо по калорийности с кашей: одна выпитая бутылка – это съеденные полторы тарелки
«У любителей пенного напитка с годами образуется «несжигаемый» жир на животе, убрать который – большая проблема», - констатировал специалист.
Пиво, будучи жидким, не дает быстрого насыщения и выпить его можно сразу в очень большом количестве. В результате поглощается огромное количество калорий, особенно если к пиву еще прилагается закуска.
Кроме того, на организм пагубно влияют вещества, которые выделяются при усвоении и расщеплении напитка в ЖКТ. Эти компоненты в виде этанола, ацетальдегида, уксусной кислоты вызывают интоксикацию, последствия которой могут быть очень опасными.
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Сергей Вялов
Здоровье
врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук
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