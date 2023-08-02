Дерматолог Саперова: усиливающийся ночью зуд может быть признаком чесотки

«Симптомы чесотки включают зуд, который усиливается в ночное время, появление красных высыпаний на коже, особенно между пальцами рук и ног, на запястьях, локтях, животе и ягодицах», - перечислила специалистка РИАМО.

Лето – то время года, когда легко можно заразиться чесоткой, паразитарным кожным заболеванием, переносимого микроорганизмами. Дерматолог Саперова отметила в интервью, что риск заполучить чесотку возникает в результате тесного контакта с зараженными людьми или использования общих предметов, вещей, постельного белья.Говоря о симптомах чесотки, Ольга Саперова указала на многочисленные кожные высыпания и сообщила, что одним из признаков чесотки является зуд, усиливающийся ночью.Дерматолог добавила, что высыпания при чесотке могут проявляться как мелкие пузырьки и ссадины, покрытые корочкой и трещинами. При появлении подобной сыпи нужно обязательно обращаться к врачу. Если пациенту диагностируется чесотка, его одежда и белье, другие предметы быта должны подвергаться специальной обработке или утилизироваться.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие проблемы со здоровьем могут обостряться в жаркую погоду.

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