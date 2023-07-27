Врач Захарова назвала симптом чесотки, который может усиливаться ночью

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Врач Захарова назвала симптом чесотки, который может усиливаться ночью


Чесотка — это паразитарная инфекция, вызываемая клещами, которые проникают в кожу и откладывают яйца.


После заражения симптомы могут проявиться через шесть недель, причем один из них ощущается больше ночью.

«Симптомы чесотки включают сильный зуд, часто усиливающийся ночью», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.


Затем могут появиться шишки по всему телу, а также сыпь на ладонях, подошвах ног, лодыжках и коже головы. У тех, у кого подавлена иммунная система, может развиться корковая чесотка, которая может быть «опасной для жизни».

«Чесоточные клещи проникают в верхний слой кожи, где взрослая самка откладывает яйца. Яйца вылупляются через три-четыре дня и превращаются во взрослых клещей через одну-две недели. Через четыре-шесть недель у пациента развивается аллергическая реакция на присутствие белков клеща и фекалий в чесоточном туннеле, вызывающая сильный зуд и сыпь».

Инфекция может проявляться в виде «линий с точкой на одном конце», при этом сыпь часто начинается «между пальцами».


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Как правило, врачи прописывают специальный лосьон для лечения чесотки. После завершения лечения может пройти до восьми недель, прежде чем сыпь исчезнет. 

Все в вашем доме должны лечиться одновременно, даже если у них нет симптомов.


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«Все, с кем у вас был сексуальный контакт за последние восемь недель, также должны лечиться».

Во время лечения чесотки настоятельно рекомендуется стирать все постельные принадлежности и одежду при температуре 50°С и выше. Если зуд сохраняется через четыре
недели после окончания лечения, обратитесь к врачу общей практики.



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