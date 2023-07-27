Врач Захарова назвала симптом чесотки, который может усиливаться ночью

«Симптомы чесотки включают сильный зуд, часто усиливающийся ночью», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

«Чесоточные клещи проникают в верхний слой кожи, где взрослая самка откладывает яйца. Яйца вылупляются через три-четыре дня и превращаются во взрослых клещей через одну-две недели. Через четыре-шесть недель у пациента развивается аллергическая реакция на присутствие белков клеща и фекалий в чесоточном туннеле, вызывающая сильный зуд и сыпь».

«Все, с кем у вас был сексуальный контакт за последние восемь недель, также должны лечиться».

После заражения симптомы могут проявиться через шесть недель, причем один из них ощущается больше ночью.Затем могут появиться шишки по всему телу, а также сыпь на ладонях, подошвах ног, лодыжках и коже головы. У тех, у кого подавлена иммунная система, может развиться корковая чесотка, которая может быть «опасной для жизни».Инфекция может проявляться в виде «линий с точкой на одном конце», при этом сыпь часто начинается «между пальцами».Как правило, врачи прописывают специальный лосьон для лечения чесотки. После завершения лечения может пройти до восьми недель, прежде чем сыпь исчезнет.Все в вашем доме должны лечиться одновременно, даже если у них нет симптомов.Во время лечения чесотки настоятельно рекомендуется стирать все постельные принадлежности и одежду при температуре 50°С и выше. Если зуд сохраняется через четыренедели после окончания лечения, обратитесь к врачу общей практики.Ранее МедикФорум писал о симптомах больной печени.

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