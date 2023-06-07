3 высыпания являются признаками паразитов, живущих на вашей коже - дерматолог Гольдин

1. Чесотка

"Верным признаком чесотки является зудящая сыпь, которая может появиться где угодно, но чаще всего начинается между пальцев", - говоит врач-дерматолог Григорий Гольдин специально для МедикФорум.

2. Демодекс фолликулорум

"Иногда его ошибочно принимают за прыщи, но это часто начинается с красных или заполненных гноем бугорков, которые образуются близко друг к другу на коже".

3. Анкилостома

"Эти паразиты передаются с фекалиями инфицированного человека, которые в конечном итоге могут проникнуть через кожу человека и проявиться на ногах в виде красной червеобразной сыпи".





Ваша кожа является защитным слоем для вашего дома, поэтому мысль о вторжении каких-либо существ звучит более чем неудобно. В то время как некоторые существа, живущие на вашей коже, совершенно безвредны, другие могут вызвать некоторые тревожные проблемы .От чесотки до анкилостомы, вот на что следует обратить внимание.Чесотка характеризуется сильным зудом и описывает состояние кожи, вызванное заражением крошечными клещами.Сыпь может затем распространиться и превратиться в крошечные пятна, которые могут выглядеть красными на светлой коже. Хотя чесотка не является особенно серьезным заболеванием, она требует лечения.Доктор также призвал людей с этим заболеваниемDemodex folliculorum относится к распространенному типу клещей, которые обычно обитают вокруг щек, носа, бровей, ресниц и лба. Хотя эти маленькие существа, как правило, безвредны, люди с плохой иммунной системой могут наблюдать бесконтрольное размножение клещей.Что еще хуже, когда паразиты умирают, они выделяют бактерии, которые вызывают воспаление у людей с розацеа, вызывая более тяжелую форму заболевания.Хотя розацеа неизлечима, Гольдин объяснил, что могут помочь кремы и гели, содержащие азелаиновую кислоту, ивермектин или метронидазол.Хотя анкилостома обычно живет в тонком кишечнике, она также может поселиться на вашей коже.Люди могут заразиться этими паразитыми, прогуливаясь босиком по пораженному участку. Если у вас есть глисты, врач назначит лекарство для их уничтожения. Чтобы не заразиться надоедливым паразитом врач рекомендует избегать хождения босиком по земле.Ранее МедикФорум писал о вреде кофе.

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