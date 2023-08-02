Врач Кабычкин: для людей с больным сердцем и диабетом опасен перепад температур в жару

«Для людей, страдающих хроническими заболеваниями, – сердечно-сосудистые болезни, сахарный диабет, заболевания опорно-двигательного аппарата – опасен резкий перепад температур», - заявил специалист в беседе с RT.

Врач Кабычкин проинформировал в интервью, что перепад температур в жару является для организма нагрузкой, с которой он может справиться только при очень хорошем здоровье. Люди с хроническими нарушениями и заболеваниями рискуют пострадать от их обострений, если подвергаются в жаркую погоду внезапному охлаждению.Кабычкин подчеркнул: в жаркую погоду могут быть опасны даже сквозняки. По словам врача, когда вспотевший на жаре человек оказывается на сквозняке или под холодным воздухом из кондиционера, он рискует «заработать» радикулит, невралгию или невропатию.Кроме того, жарким летним днем опасно заходить в прохладные водоемы после употребления алкоголя (особенно крепкого). Врач предупредил: в такой ситуации может произойти остановка сердца.Также специалист призвал россиян не манкировать головными уборами в жаркую погоду. Он объяснил, что из-за нагрева может расширяться внутричерепная жидкость – с этим обстоятельством связано возникновение головных болей и солнечного удара.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему в жару могут возникать резкие перепады давления.

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