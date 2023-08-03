Онколог Воробьев назвал симптом опухоли мозга, который появляется во время еды

"Есть один симптом опухоли головного мозга, которая может появиться во время еды. Он также может указать, в какой части мозга расположена опухоль. Хотя это редко, потеря вкуса и обоняния может быть связана с опухолями головного мозга в определенных частях мозга. Потеря вкуса и обоняния — это то, что можно легко заметить во время еды", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

«Опухоль головного мозга в теменной доле может привести к затруднению сбора информации от ваших органов чувств, включая обоняние и вкус (а также к другим симптомам, таким как трудности с распознаванием лиц или объектов и координацией движений)».

Расположение опухоли в организме влияет на тип симптомов, которые испытывает человек. Из-за сложности мозга и того факта, что он выполняет различные важные функции, любой рост органа может вызвать широкий спектр побочных эффектов.Опухоль головного мозга в лобной доле может привести к потере обоняния (а также к другим симптомам, таким как трудности с речью, концентрацией внимания или изучением новой информации).Обонятельная нейробластома — опухоль в полости носа — может повлиять на обоняние. Она также может вызвать кровотечение из носа, привести к слезотечению и другим симптомам.Если вы заметили изменения в этих чувствах, это не обязательно означает, что у вас опухоль головного мозга, так как это может быть связано со многими другими проблемами со здоровьем. Важно не паниковать.Но если ваша потеря вкуса или обоняния сохраняется или вы испытываете ее вместе с другими симптомами опухоли головного мозга, вам следует обратиться к своему терапевту.Ранее МедикФорум писал о причине рака пищевода.

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