Онколог Воробьев назвал малоизвестный признак рака легких, который можно увидеть на лице

"Отек лица, хотя и менее известный, может возникнуть, когда опухоль оказывает давление на верхнюю полую вену (ВПВ), вену, соединяющую голову с сердцем. Тонкие стенки этой жизненно важной вены делают ее восприимчивой к сдавливанию", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

«В вене образуется сгусток крови, который блокирует кровоток. Это может произойти, если вам ввели (центральную катетеризацию) в вену — например, для проведения химиотерапии».

Большинство случаев обструкция верхней полой вены вызваны раком легкого. Он может распространиться на близлежащие лимфатические узлы (железы), которые становятся опухшими.Другие возможные причины: другие виды рака, поражающие лимфатические узлы в груди. К ним относятся лимфомы и рак яичек, молочной железы, кишечника или пищевода (пищевода).Помимо отека лица, люди могут также испытывать отек шеи, рук и верхней части груди из-за сдавления вены. Другие сопутствующие симптомы могут включать одышку, головные боли, изменения зрения, видимые синие вены на груди или головокружение.Рак легких является распространенной и серьезной формой рака. Обнаружение тонких изменений имеет решающее значение, поскольку рак легкого на ранней стадии часто не имеет заметных признаков.Ранее МедикФорум писал о причинах рака пищевода.

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