«Безболезненный» отек — ключевой признак смертельной болезни - онколог Воробьев

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«Безболезненный» отек — ключевой признак смертельной болезни - онколог Воробьев


Различные части тела могут стать опухшими в зависимости от того, где находится рак.


Неходжкинская лимфома — это тип рака, который развивается в лимфатической системе, представляющей собой сеть сосудов и желез, распространяющуюся по всему телу.

Хотя это одна из наиболее распространенных форм заболевания, симптомы не так широко известны, как другие виды рака, такие как рак молочной железы и легких. Наиболее распространенным признаком заболевания, на который следует обратить внимание, является «безболезненная опухоль».

Это будет опухоль в лимфатическом узле (железе) — часто на шее, в подмышечной впадине или в паху.

«Лимфатические узлы, также известные как лимфатические узлы, представляют собой куски ткани размером с горошину, которые можно найти по всему телу. Они содержат лейкоциты, которые помогают бороться с инфекцией. Отек вызван определенным типом лейкоцитов, известным как лимфоциты, которые собираются в лимфатическом узле», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.



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Однако опухшие лимфатические узлы также могут быть частью реакции организма на инфекцию. Но если они не исчезнут через шесть месяцев, вам следует обратиться к терапевту.

Если они сочетаются с другими симптомами неходжкинской лимфомы, вам также следует обратиться за медицинской помощью.

В некоторых случаях вы можете испытывать более «общие» симптомы:
  • Ночные поты
  • Непреднамеренная потеря веса
  • Высокая температура 
  • Чувство одышки
  • Постоянный зуд кожи по всему телу.
«Другие симптомы зависят от того, где в организме находятся увеличенные лимфатические железы (например, опухшие миндалины, шишка в животе или кожная сыпь)».

Лимфома также может привести к появлению «аномальных» клеток в костном мозге.

Если это произойдет, это может вызвать:
  • Постоянная усталость 
  • Повышенный риск инфекций
  • Чрезмерное кровотечение, такое как кровотечение из носа, обильные менструации и пятна крови под кожей.


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