«Безболезненный» отек — ключевой признак смертельной болезни - онколог Воробьев

«Лимфатические узлы, также известные как лимфатические узлы, представляют собой куски ткани размером с горошину, которые можно найти по всему телу. Они содержат лейкоциты, которые помогают бороться с инфекцией. Отек вызван определенным типом лейкоцитов, известным как лимфоциты, которые собираются в лимфатическом узле», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Ночные поты

Непреднамеренная потеря веса

Высокая температура

Чувство одышки

Постоянный зуд кожи по всему телу.

«Другие симптомы зависят от того, где в организме находятся увеличенные лимфатические железы (например, опухшие миндалины, шишка в животе или кожная сыпь)».

Постоянная усталость

Повышенный риск инфекций

Чрезмерное кровотечение, такое как кровотечение из носа, обильные менструации и пятна крови под кожей.

Неходжкинская лимфома — это тип рака, который развивается в лимфатической системе, представляющей собой сеть сосудов и желез, распространяющуюся по всему телу.Хотя это одна из наиболее распространенных форм заболевания, симптомы не так широко известны, как другие виды рака, такие как рак молочной железы и легких. Наиболее распространенным признаком заболевания, на который следует обратить внимание, является «безболезненная опухоль».Это будет опухоль в лимфатическом узле (железе) — часто на шее, в подмышечной впадине или в паху.Однако опухшие лимфатические узлы также могут быть частью реакции организма на инфекцию. Но если они не исчезнут через шесть месяцев, вам следует обратиться к терапевту.Если они сочетаются с другими симптомами неходжкинской лимфомы, вам также следует обратиться за медицинской помощью.Лимфома также может привести к появлению «аномальных» клеток в костном мозге.Если это произойдет, это может вызвать:Ранее МедикФорум писал о том, можно ли есть фрукты перед сном.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.