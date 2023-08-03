Врач Захарова объяснила, вредно ли хрустеть пальцами

Согласно текущему состоянию исследований, растрескивание пальцев не считается опасным и не является возможной причиной таких заболеваний, как артроз или артрит.

"Исследования не обнаружили различий в частоте заболеваний у субъектов, хрустящих пальцами. Отек, меньшая сила захвата и несколько более высокая подвижность пальцев могут возникнуть только вскоре после хруста", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум





Отсюда и хруст в пальцах

"Исследователи, проводящие исследования по этому вопросу с помощью аппарата МРТ, обнаружили, что пузырьки не обязательно должны лопнуть, чтобы треснуть. Звук также может быть вызван разрывом синовиальной жидкости, в результате чего везикулы резонируют".

Треск или хруст в пальцах вызван выбросом пузырьков газа в синовиальную жидкость, окружающую суставы. Это действует как смазка в суставах и делает их более гибкими.Синовиальная жидкость содержит растворенные газы, в том числе азот. Когда вы раздвигаете пальцы, например, разводя или выпрямляя пальцы, давление в суставах уменьшается. Это позволяет растворенным газам выходить из жидкости и образовывать небольшие пузырьки газа.Характерный «хлопающий» звук возникает, когда эти пузырьки газа быстро схлопываются или взрываются.После того, как синовиальная жидкость возвращается к нормальному давлению, требуется некоторое время, чтобы в жидкости снова накопилось достаточное количество газа, чтобы издать треск.Ранее МедикФорум писал о причинах рака пищевода.

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