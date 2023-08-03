Врач Оюнарова: в жару при болезнях сердца и сосудов возможны серьезные осложнения

«В жаркие дни сердечно-сосудистая система испытывает колоссальную нагрузку: учащается сердцебиение и дыхание, в некоторых случаях появляется одышка, чувство нехватки воздуха, головокружение, общая слабость, снижение или повышение артериального давления, обмороки и другие вегетативные расстройства», - перечислила врач Оюнарова, беседуя с «Газетой.Ru».

«Наиболее чувствительны к жаре люди с гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца, хронической сердечной недостаточностью, гипотонией и другими заболеваниями сердечно-сосудистой системы», - констатировала врач-кардиолог.

Врач Оюнарова предупредила в интервью, что при имеющихся у человека болезнях сердца и сосудов жаркая летняя погода может стать слишком тяжелым испытанием на прочность. Сердечники переносят высокую температуру значительно хуже, чем люди без проблем с сердцем.Также, добавила кардиолог, человеческий организм в сильную жару подвергается риску обезвоживания в связи с тем, что начинает терять много жидкости, покидающей тело с потом и мочой. С потерей большого количества влаги организм лишается и микроэлементов, важных минеральных солей – калия, кальция, магния, других. Это дополнительно вредит сосудам и сердцу, которое ослабевает из-за недостатка питательных веществ.Кардиолог отметила, что при обезвоживании могут формироваться тромбы, а сосуды подвергаются расширению или спазмам. Эти изменения запускают в действие компенсаторные механизмы, такие как тахикардия или учащенное дыхание, позволяющие сохранить нормальное кровоснабжение мозга. Если здоровые люди переносят это относительно легко, то сердечники могут ощутить выраженный дискомфорт и плохое самочувствие. В худшем случае может произойти развитие инфаркта или инсульта.Оюнарова уточнила, у кого в жару могут возникнуть столь серьезные осложнения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при проблемах с сердцем и давлением нужно избегать перепадов температур.

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