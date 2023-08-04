Терапевт Водовозов: выпитая залпом в жару газировка может вызвать трещины пищевода

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газировка

Терапевт Алексей Водовозов: попадая в организм, сжатый газ охлажденной газировки расширяется и может повредить органы пищеварительного тракта.

Терапевт Водовозов посоветовал россиянам никогда не употреблять в сильную жару охлажденные напитки – в первую очередь, газированные. При попадании холодной газировки в разогревшийся организм возникает очень резкий перепад температур, способствующий активному расширению газа, который находится в такой жидкости сжатым.

«Как только мы эту жидкость помещаем в себя залпом, газ начинает очень быстро расширяться, это может привести к так называемому «банкетному пищеводу» – синдрому Бурхаве», - поделился врач с RT.

Водовозов добавил, что если выпить газировку залпом или в большом количестве, то последствия этого могут оказаться печальными. Выпитая залпом в жару газировка может вызвать трещины пищевода, предупредил эксперт.

«В связи с расширением газа возникают продольные трещины в слизистой пищевода, в особо неблагоприятных случаях может затрагиваться вся стенка пищевода».

Медик уточнил, что узнать возникшее после питья газировки нарушение в состоянии пищевода можно по следующим признакам.
  • В области груди возникает острая, резкая боль.
  • Сильная боль распространяется на шею.
Появление таких симптомов требует немедленного обращения к врачу, подчеркнул эксперт.

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Терапевт проинформировал, что в жару важно не просто периодически пить воду (даже несмотря на отсутствие явной жажды), но и восполнять баланс электролитов, которые организм теряет с потом. Сделать это можно, например, с помощью изотонических растворов.

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Алексей Водовозов
Алексей Водовозов
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