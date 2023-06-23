Инсульт и кома: врач назвала смертельно опасные последствия питья алкоголя в жару

«Когда человек пьет алкоголь в жару, это в три раза увеличивает риск инфарктов и инсультов, потому что включаются обменные процессы в биохимии крови», - заявила медик, беседуя с порталом Pravda.Ru.

Врач Лапа предупредила в интервью об опасности попыток охладиться в жару с помощью напитков, содержащих алкоголь. Лапа назвала смертельно опасные последствия питья спиртного в жаркую погоду – таковыми могут стать сердечный приступ, микроинсульт и инсульт.Людмила Лапа добавила, что алкогольные напитки, насыщенные быстрыми углеводами, практически сразу поступающими в кровь, провоцируют резкие колебания уровня сахара в крови – сначала он стремительно «взлетает», а через некоторое время «обрушивается». Быстрое падение сахара в крови в условиях жары может стать причиной дискомфортных и тяжелых состояний – головокружения, спутанности сознания, сильнейшей слабости, падений, травматизации, комы. Кроме того, спиртное может усугубить перегревание тела, с которым также связаны различные нарушения.Терапевт констатировала, что в целом в жару для организма является опасным резкое охлаждение – выпитая залпом холодная жидкость или быстро съеденное мороженое, переход в помещение с активно работающим кондиционером с разогретой улицы, ныряние в холодную воду. Такой резкий перепад температур неблагоприятно сказывается на состоянии сосудов, провоцирует их спазмы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие главные ошибки совершаются гипертониками.

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