Кардиолог Хорошев: курение в сильную жару крайне опасно для организма

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женщина курит

Врач Владимир Хорошев посоветовал россиянам в сильную жару придерживаться определенных правил безопасности.

Кардиолог Хорошев предупредил в интервью, что люди, которые продолжают курить в сильную жару, подвергают свое здоровье очень большому риску.

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«Никотин резко усиливает гипоксию, то есть создает состояние оскудения кислородом, в жару это крайне опасно», - поделился медик с ТАСС.

Кроме того, констатировал врач, в жару следует отказаться от алкоголя, кофеина, сладких газированных напитков, острой, тяжелой, мясной пищи. По словам Хорошева, пища должна быть легкой и преимущественно растительной – лучшим типом питания в такую погоду является средиземноморская диета. Специалист обратил внимание на то, что организму в жару нужно помогать восполнять микроэлементы, которые он активно теряет из-за   потоотделения, – магний, калий, хром и другие. Для этого полезно употреблять овощи, ягоды, фрукты, орехи, кунжут, гречку.

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«Чрезмерные физические нагрузки стоит исключить», - добавил кардиолог.

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Владимир Хорошев
Владимир Хорошев
Здоровье
сердечно-сосудистый хирург, кардиолог
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Теги : жара, опасность для здоровья, Владимир Хорошев
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