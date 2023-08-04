Терапевт Кондрахин посоветовал в жару меньше двигаться

«Во время движения мышцы создают дополнительное тепло, что увеличивает вероятность перегреться», - поделился он с «Вечерней Москвой».

«Под воздействием солнца, как отметил врач, кожа нагревается и теряет влагу. Это приводит к обезвоживанию и может спровоцировать тепловой удар», - предупредил Кондрахин.

Терапевт Кондрахин рассказал, что позволяет организму легче перенести сильную жару. В периоды аномального зноя врач посоветовал меньше двигаться и не заниматься упражнениями.Пики жары следует переносить там, где есть тень и прохлада, хотя бы относительная. В самые жаркие дни не должно быт никаких серьезных физических нагрузок, подчеркнул врач. На улицу следует выходить лишь ближе к вечернему времени. Открытого солнца днем нужно избегать – это еще оно важное правило, которому нужно следовать, чтобы не пострадать от перегрева.Поимо этого, медик посоветовал постоянно на протяжении дня пить в жару воду комнатной температуры – небольшими порциями мелкими глотками. Это, по его совам, помогает облегчить нагрузку на сердце.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кому следует избегать транспортных поездок в жару.

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