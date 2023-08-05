Врач Гуреева: внезапное увеличение веса указывает на проблемы с щитовидкой, яичниками или почками

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Врач Гуреева: внезапное увеличение веса указывает на проблемы с щитовидкой, яичниками или почками


Если вы набрали лишние килограммы за короткий промежуток времени, это может быть связано с задержкой жидкости или изменениями в вашем метаболизме — оба признака того, что с вашим здоровьем что-то не так.


На протяжении всей жизни наш вес может колебаться в зависимости от таких факторов, как возраст, болезни, диета, гормоны и подвижность.

Изменения в вашем весе могут быть вызваны чем-то безобидным, например, изменением образа жизни. Однако, если вы заметите «внезапную» или неожиданную разницу, это может вызвать беспокойство. 


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«Это может быть субъективно и может варьироваться от человека к человеку. Внезапное увеличение веса обычно относится к значительному увеличению веса, которое происходит в течение относительно короткого периода времени. Конкретные сроки и степень увеличения веса, которые считаются «внезапными», могут зависеть от различных факторов, включая исходный вес человека, состав тела и основные состояния здоровья», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

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Увеличение веса может быть вызвано задержкой жидкости в организме или изменениями в нашем метаболизме — и то, и другое может сигнализировать о чем-то более серьезном.

«Недостаточная активность щитовидной железы, также известная как гипотиреоз, может замедлять обмен веществ, что приводит к задержке жидкости».

Гормоны щитовидной железы, прежде всего трийодтиронин (Т3) и тироксин (Т4), помогают регулировать скорость метаболизма в организме. Эти гормоны влияют на то, как организм использует энергию из пищи. При гипотиреозе щитовидная железа не вырабатывает достаточного количества гормонов, что приводит к снижению скорости метаболизма.


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Сердечная недостаточность, заболевания почек или печени также могут вызывать задержку жидкости в организме, что приводит к резкому увеличению веса. Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) также может вызывать увеличение веса у людей с яичниками из-за резистентности к инсулину и гормонального дисбаланса.


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