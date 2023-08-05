Врач Захарова объяснила, как долго вы должны ждать после еды, чтобы почистить зубы

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Врач Захарова объяснила, как долго вы должны ждать после еды, чтобы почистить зубы


Вы можете повредить зубы, если будете чистить зубы в неподходящее время дня.


Чистить зубы — это привычка, которую многие из нас учат делать два раза в день. Это не только помогает предотвратить неприятный запах изо рта и избавиться от пищи, застрявшей между зубами, но и может защитить от кариеса.

Она посоветовала не чистить зубы сразу после еды. Важно чистить зубы перед завтраком и отходом ко сну или, по крайней мере, через 30 минут после еды. 


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"Чистка перед завтраком лучше для зубной эмали и общего состояния полости рта. Однако, если вы предпочитаете чистить зубы после еды, подождите от 30 до 60 минут. Мы всегда советуем вам чистить зубы перед завтраком. Это потому, что когда вы завтракаете, кислота во рту ослабляет зубную эмаль, что может привести к кариесу и другим проблемам со здоровьем полости рта", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.


Кроме того, если вы чистите зубы слишком рано после еды, это может привести к еще большему повреждению зубов, что может потребовать стоматологического лечения, поэтому, когда это возможно, чистите зубы сразу после пробуждения, чтобы укрепить эмаль и настроиться на новый день.

Он также предупредил, что многие из нас подвергают риску здоровье наших зубов, не чистя между ними.

Многие люди не понимают, что зубная щетка не покрывает все области вокруг рта и что им также необходимо использовать зубную нить или межзубную щетку. Чистка межзубных промежутков должна быть неотъемлемой частью вашего ухода за полостью рта, так как там часто застревает пища.


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То, что вы едите, также влияет на здоровье ваших зубов. Соблюдение сбалансированной диеты с низким содержанием сладких и кислых продуктов и напитков может помочь предотвратить кариес.


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