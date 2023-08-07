Врач Галлямова: избыток простых углеводов способствует появлению мешков под глазами

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Дерматолог Юлия Галлямова: чтобы успешно бороться с мешками под глазами, нужно устранять их первопричину.

Врач-дерматолог Галлямова проинформировала в интервью:

«Мешки под глазами могут появляться по целому ряду причин, и чтобы избавиться от них, необходимо выяснить, почему они возникли».

Беседуя с радио Sputnik, специалистка констатировала, что во многих случаях мешки под глазами означают неправильно выстроенный, несбалансированный рацион. Так, они могут возникать после поздних ужинов, употребления алкоголя или слишком большого объема воды. Избыток жидкости в организме непосредственно способствует отечности, и все, что ведет к нему, ведут и к возникновению мешков.

Врач Галлямова обратила внимание, что помимо употребляемой соли на задержку воды в теле влияют и поедаемые человеком углеводы. Врач Галлямова предупредила, что избыток простых углеводов способствует появлению мешков под глазами.

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«Сейчас бич номер один – это избыток простых углеводов в рационе, то есть булок, сладкого и так далее, они тоже задерживают жидкость. Соответственно, это ведет к отекам», - объяснила медик.

Дерматолог отметила, что возникающие таким образом мешки под глазами или отеки других участков тела бывают временными и проходят в течение дня. Но если они оказываются более стойкими, это может оказаться сигналом проблем со здоровьем, имеющихся внутренних заболеваний. Например, таких как болезни щитовидной железы, почек. Поэтом при их появлении следует обратиться к врачу.

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Юлия Галлямова
Юлия Галлямова
Здоровье
врач-дерматолог
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