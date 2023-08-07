Терапевт Андреева: пропуск чистки зубов перед сном может нанести вред всему организму

"Каждый восьмой человек не чистит зубы регулярно — по крайней мере, три раза в неделю. Люди более чем в два раза чаще пропускают чистку зубов ночью по сравнению с утренней чисткой", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

«Пациенты часто думают, что, поскольку они идут к стоматологу, мы собираемся сосредоточиться только на их зубах, но сейчас мы отошли от этого. Мы знаем, что бактерии изо рта распространяются по всему телу. Некоторые пойдут к мозгу, а некоторые пойдут к сердцу».

С самого раннего возраста нас учат тому, как важно чистить зубы два раза в день, чтобы остановить образование зубного налета. Зубной налет — это пленка бактерий, покрывающая зубы, и если вы не чистите их должным образом, это может способствовать заболеванию десен и разрушению зубов.Молодые люди гораздо чаще пропускают чистку зубов: двое из трех в возрасте до 35 лет пропускают чистку зубов один раз в неделю по сравнению с четырьмя из десяти в возрасте старше 55 лет.Плохое состояние полости рта связано со многими различными заболеваниями, включаяРот — это ворота в тело, на все это может повлиять режим вашего стоматологического здоровья. Если люди не ухаживают за своими зубами или чистят их только один раз в день, особенно если они пропускают ночную чистку, они оставляют на зубах много бактерий, утверждает Андреева.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые укрепляют вашу печень.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.