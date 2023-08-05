Гепатолог Южнова: эти 7 продуктов укрепляют вашу печень

"Помимо детоксикации, печень также необходима для других метаболических функций, таких как выработка желчи, которая необходима для расщепления жиров и белков, а также для усвоения питательных веществ", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.





1. Полезен для здоровья печени: грейпфрут

2. Чеснок способствует детоксикации печени

"Чеснок активирует ферменты печени, способствуя процессу детоксикации".

3. Зеленый чай устраняет жир в печени

4. Чечевица способствует расщеплению аммиака

5. Капуста нейтрализует токсины

6. Помидоры очищают печень

"Благодаря высокому содержанию воды и трипептида глутатиона помидоры обладают дезинтоксикационным действием и, таким образом, поддерживают работу печени".

7. Лимонный сок повышает выработку желчи и работу кишечника

Детоксикационная фабрика вашего тела делает много работы каждый день, но мы продолжаем нагружать ее алкоголем и никотином, сахаром и лекарствами.Эти 7 продуктов помогут вашей печени.Богатый антиоксидантами, грейпфрут способствует очищению печени, способствуя ее регенерации и улучшению ее функции.Аллицин, соединения селена и серы входят в число активных ингредиентов, которые делают чеснок другом печени.Печень тесно связана с жировым обменом и сама может стать слишком толстой. Зеленый чай с его антиоксидантами помогает бороться, растворять и устранять эти жировые отложения.Чечевица улучшает здоровье печени благодаря своему активному ингредиенту аргинину, который, в частности, способствует выведению токсина аммиака и тем самым защищает функцию мозга и физическую форму.Брокколи, брюссельская капуста, краснокочанная капуста и все другие представители семейства крестоцветных обладают интенсивным очищающим действием и способны нейтрализовать токсины.Лимоны содержат много витамина С, а употребление горячего лимонного сока первым делом с утра повышает функцию желчи и активность кишечника.Ранее МедикФорум писал о вреде консервантов.

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