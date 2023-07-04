Врач Захарова: отказ от чистки зубов на ночь увеличивает риск болезней сердца и сосудов

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Врач Захарова: отказ от чистки зубов на ночь увеличивает риск болезней сердца и сосудов


Если вы предпочитаете просто чистить зубы первым делом утром или не трогать зубную щетку в напряженный день, новое исследование может побудить вас дважды подумать.


Пропуск сеанса гигиены полости рта в ночное время может означать плохие новости для вашего риска сердечно-сосудистых заболеваний.

"Результаты исследования подчеркивают, что хотя чистка зубов перед завтраком необходима, чистка зубов перед сном еще важнее для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.


Исследователи сосредоточились на таких факторах, как состояние полости рта, частота и время чистки зубов до госпитализации, глубина пародонтальных карманов, степень подвижности зубов и количество зубов.

Когда дело дошло до маркеров сердечно-сосудистого здоровья, исследователи учитывали госпитализацию по поводу сердечной недостаточности, аритмии, инфаркта миокарда, стенокардии, заболеваний клапанов и аорты, требующих хирургического вмешательства.


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Те, кто пропускал чистку зубов, часто страдали от последствий болезни сердца, включая инфаркт. Хотя команда объяснила, что результаты ограничены сердечно-сосудистыми заболеваниями, они подчеркнули важность ночной чистки зубов. 

«Чистка зубов на ночь важна для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний».


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