Нутрициолог Строков объяснил, является ли арахисовая паста полезной

Арахисовое паста — калорийная бомба. Даже самые большие фанаты не могут этого отрицать. Имея более 600 килокалорий на 100 граммов пюре, вы покрываете огромную часть своей ежедневной потребности в калориях .





Только по этой причине вы должны потреблять только одну-две столовые ложки в день. Это небольшое количество не только высококалорийно, поскольку в арахисовом масле также скрыто много важных питательных веществ. Поэтому в умеренных количествах это еще и очень полезно для здоровья.



Это делает арахисовую пасту полезной

"Арахисовое масло (паста) содержит около 30 граммов растительных белков на 100 граммов и поэтому является важным строительным материалом для вашего тела. В изобилии присутствуют витамины группы В, такие как В1, В3, В5 и В7, которые имеют решающее значение для многих метаболических процессов, таких как производство энергии и ваша нервная система. И он также содержит витамин Е , который защищает ваши клетки и оказывает антиоксидантное действие", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Арахисовая паста является прекрасным источником высококачественного белка, витаминов и минералов. И даже не стоит демонизировать 49 граммов жира на 100 граммов пюре: ведь в них много ненасыщенных жирных кислот, полезных для мозга, уровня холестерина и сердца.Чтобы получить высококачественное арахисовое масло, прежде всего следует избегать продуктов, содержащих многочисленные добавки, такие как сахар или пальмовый жир.Продукт также содержит, такие как калий, магний, железо и цинк, которые важны для формирования и роста клеток, а также для ваших мышц, костей и процессов заживления в организме.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые укрепляют вашу печень.

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