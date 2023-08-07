Нутрициолог Строков объяснил, является ли арахисовая паста полезной
Арахисовое паста — калорийная бомба. Даже самые большие фанаты не могут этого отрицать. Имея более 600 килокалорий на 100 граммов пюре, вы покрываете огромную часть своей ежедневной потребности в калориях .
Только по этой причине вы должны потреблять только одну-две столовые ложки в день. Это небольшое количество не только высококалорийно, поскольку в арахисовом масле также скрыто много важных питательных веществ. Поэтому в умеренных количествах это еще и очень полезно для здоровья.
Это делает арахисовую пасту полезной
Арахисовая паста является прекрасным источником высококачественного белка, витаминов и минералов. И даже не стоит демонизировать 49 граммов жира на 100 граммов пюре: ведь в них много ненасыщенных жирных кислот, полезных для мозга, уровня холестерина и сердца.
Чтобы получить высококачественное арахисовое масло, прежде всего следует избегать продуктов, содержащих многочисленные добавки, такие как сахар или пальмовый жир.
"Арахисовое масло (паста) содержит около 30 граммов растительных белков на 100 граммов и поэтому является важным строительным материалом для вашего тела. В изобилии присутствуют витамины группы В, такие как В1, В3, В5 и В7, которые имеют решающее значение для многих метаболических процессов, таких как производство энергии и ваша нервная система. И он также содержит витамин Е , который защищает ваши клетки и оказывает антиоксидантное действие", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
Продукт также содержит минералы, такие как калий, магний, железо и цинк, которые важны для формирования и роста клеток, а также для ваших мышц, костей и процессов заживления в организме.
Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые укрепляют вашу печень.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий