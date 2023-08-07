Дерматолог Гольдин: расположение прыщей на лице бывает связано с проблемами здоровья

Дерматолог и дерматохирург Григорий Гольдин отметил в комментарии для «МедикФорум», что в тех случаях, когда прыщи упрямо появляются в одних и тех же местах на лице, по их расположению можно судить о проблемах со здоровьем.Так, прыщи на щеках и в области шеи, по словам дерматолога Гольдина, часто указывают на гормональный дисбаланс, вызванный избытком «мужского гормона» тестостерона – это, например, часто возникает у женщин в некоторых фазах менструального цикла и при заболеваниях, затрагивающих эндокринную и репродуктивную системы.Прыщи вокруг рта и в области подбородка – на возможные нарушения в работе желудка. В частности, такие высыпания наблюдаются при пищевой непереносимости, особенно молочных продуктов. Коровье молоко содержит гормоны, конкретно инсулиноподобные факторы роста, которые присутствуют и в организме человека, но в чрезмерных количествах повышают риск нездоровых клеточных изменений.Еще одна причина появления прыщей у рта – это чрезмерный уход, свидетельство того, что кожа была перегружена слишком большим количеством или часто меняющимися чистящими средствами и средствами по уходу.Прыщи на лбу и подбородке часто возникают в результате неосознанного прикосновения к лицу руками, предупредил дерматолог Гольдин. Пальцы переносят микробы от клавиатуры, контакта с деньгами и всего другого, к чему прикасаются руки в течение дня. Вот почему никогда не нужно касаться руками лица – данному правилу нужно следовать всю жизнь. На лбу и на носу расположено много сальных желез, и эти части лица особенно важно не трогать в течение дня.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему могут возникать мешки под глазами.

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