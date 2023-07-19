Дерматолог Гольдин: иногда причиной зуда в подмышках становится рак

«В редких случаях зуда в подмышках речь идет о более серьезной проблеме, такой как рак», - предупредил дерматолог Гольдин.

Когда причиной зуда в подмышках становится рак.

В беседе с «МедикФорум» дерматолог Гольдин рассказал, что наиболее распространенной причиной зуда в подмышках является контактный дерматит, возникающий из-за воздействия на кожу раздражающего вещества – например, из дезодоранта или моющего средства. Кроме того, зуд в подмышечных впадинах может объясняться экземой или атопическим дерматитом, который часто бывает наследственным, может годами находиться в «спящем состоянии» и обостряется из-за действия стресса или гормонов.Другая частая причина зуда в подмышках – интертриго, возникающее в результате трения между складками кожи, которая становится красной, зудящей, а иногда и инфицированной. Кроме того, в подмышках с их темной и влажной средой может развиться грибковая или бактериальная инфекция. В этом случае человека тоже будет преследовать зуд, сопровождаемый сыпью.По словам врача, такой зуд может быть симптомом воспалительного рака молочной железы или лимфомы. В то же время он отметил: при раковых заболеваниях возникают и другие симптомы.Когда он развивается, помимо зуда в подмышках возникают сыпь, отек или повышение температуры груди (иногда это неправильно диагностируют как мастит).Кроме зуда в подмышках наблюдаются отек лимфатических узлов, колебания температуры тела без признаков инфекции, сильная ночная потливость, необъяснимая потеря веса.Это следует обязательно сделать при неблагополучных изменениях с кожей подмышек помимо зуда – например, постоянном покраснении, утолщении или странном изменении цвета, появлении трещин, а также боли.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какие проблемы со здоровьем указывают отекшие и скованные утром руки.

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