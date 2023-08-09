Невролог Алехина: простой тест с рисованием поможет выявить деменцию

«Часовой тест просто, но эффективно оценивает когнитивные способности», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Рисование круга

Правильно расставить цифры

Рисуем две руки

Точность стрелочного времени

"Например, если часы нарисованы неправильно или цифры расположены не на тех местах, это может указывать на возможность слабоумия".

«Для комплексной диагностики требуется полная картина — история болезни, психические тесты, сканирование и т. д. Домашние оценки дают понимание, но профессиональный вклад дает точные диагнозы».

"Артерии головного мозга обычно реагируют на изменения артериального давления, но если они постоянно повышены, они остаются узкими. Это приводит к потере энергии, отсутствию концентрации и плохой памяти", - объясняет невролог.

Деменция относится к состояниям, характеризующимся нарушением способности запоминать, думать или принимать решения, которые мешают повседневной жизни.Раннее обнаружение умопомрачительного состояния может выиграть драгоценное время для вмешательства, мотивируя экспертов на выявление ранних признаков и способов выявления деменции.По словам врач-невролога, домашние тесты, такие как тест рисования часов, могут дать «заглянуть в сложное состояние».Этот тест, также известный как CDT, представляет собой быстрый и простой способ выявления предупредительных признаков болезни Альцгеймера и других сопутствующих деменций.Наиболее привлекательной частью является то, что вы можете пройти тест, не выходя из дома, поскольку для этого требуется всего несколько минут рисования карандашом и бумагой. Все, что вам нужно сделать, это нарисовать часы, добавить цифры от одного до 12 и нарисовать стрелки в установленное время.Например, в популярной технике участников просят нарисовать часы, показывающие время 10 минут 11-го.Она добавила, что оценки ниже четырех баллов могут указывать на проблемы.Врач пояснила, что плохие результаты требуют записи на прием к врачу.Хотя тест полезен для выявления проблем с мыслительными способностями, он не гарантирует, что у вас деменция.Недавнее исследование показало, что связь между высоким кровяным давлением и деменцией была обнаружена, поскольку у больных более узкие артерии, что сокращает приток к мозгу и лишает клетки питательных веществ.В частности, высокое кровяное давление приводит к сосудистой деменции, что возродило надежды на появление первых медикаментозных методов лечения. Позволение крови нормально вернуться к поврежденным областям мозга будет иметь решающее значение для прекращения этого разрушительного состояния.Алехина рекомендует регулярно проверять свое давление, чтобы вовремя начать лечение и отсрочить появление сосудистой деменции.Ранее МедикФорум писал о головокружении как симптоме раке легких.

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