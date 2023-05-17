Малоизвестный симптом деменции обнаруживается с помощью простого теста - невролог Алехина

«Потеря счета времени может быть связана с потерей памяти или с тем, что мозг больше не может читать аналоговые часы. Чтобы проверить, затронут ли человек, вы можете попросить его нарисовать стрелки часов, чтобы показать текущее время. Врачи могут использовать «часовой тест» для определения ранних признаков деменции. Человека попросят нарисовать стрелки пустых часов в определенное время», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Деменция — это синдром, который представляет собой группу связанных симптомов, связанных с продолжающимся упадком мозга.В зависимости от типа деменции люди могут испытывать различные эффекты, некоторые из наиболее распространенных признаков включают потерю памяти и изменение личности. Однако некоторые симптомы менее известны и менее очевидны.Многие из нас знают о более распространенных признаках слабоумия. Но существует есть один «менее известный» признак, который можно обнаружить с помощью простого теста. В нем поясняется, что «потеря счета времени» — это один из симптомов, на который следует обратить внимание.Если часы нарисованы неправильно или ненормально, например, если числа находятся не в том месте, это указывает на возможность слабоумия или болезни Альцгеймера.Любые ошибки считаются «провалом» для теста, тогда как точные часы - «пройденным тестом».Также известный как тест рисования часов на болезнь Альцгеймера (или CDT), он был первоначально разработан в 1900-х годах для оценки солдат, перенесших травмы головы.Ранее МедикФорум писал о вреде холодной воды в жару.

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