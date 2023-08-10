Врач Овнанян: осы чаще нападают на ярко одетых и надушенных людей

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осы

Врач Эвелина Овнанян: люди в яркой одежде, источающие выраженный аромат духов, являются очень привлекательными для ос.

Врач Овнанян констатировала в комментарии для NEWS.ru:

«Осы чаще всего нападают на ярко одетых и надушенных людей».

По словам медика, одежду ярких цветов или цветастую осы могут принимать за цветы. Помимо того, жалящие насекомые чувствительны к запахам, источаемым сладкими напитками, лакомствами, фруктами. Также осы склонны нападать на купающихся людей, они летят к мокрому телу.

Эвелина Овнанян добавила, что в присутствии ос не следует бежать и совершать резкие движения (например, начинать махать руками). Врач отметила, что будучи рассерженными осы предпочитают атаковать людей с аллергией на их укусы, это является установленным фактом.

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Говоря о признаках аллергии, медик посоветовала обращать внимание на то, не возникает ли у укушенного отечность, не становится ли ему трудно дышать. Вдобавок она может проявляться тошнотой, учащенным пульсом, повышением температуры тела, покраснением. При появлении перечисленных симптомов следует принять антигистаминное средство и связаться с медиками.

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Теги : укусы насекомых, советы врачей, Эвелина Овнанян