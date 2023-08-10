Врач Овнанян: осы чаще нападают на ярко одетых и надушенных людей
Врач Эвелина Овнанян: люди в яркой одежде, источающие выраженный аромат духов, являются очень привлекательными для ос.
Врач Овнанян констатировала в комментарии для NEWS.ru:
«Осы чаще всего нападают на ярко одетых и надушенных людей».
По словам медика, одежду ярких цветов или цветастую осы могут принимать за цветы. Помимо того, жалящие насекомые чувствительны к запахам, источаемым сладкими напитками, лакомствами, фруктами. Также осы склонны нападать на купающихся людей, они летят к мокрому телу.
Эвелина Овнанян добавила, что в присутствии ос не следует бежать и совершать резкие движения (например, начинать махать руками). Врач отметила, что будучи рассерженными осы предпочитают атаковать людей с аллергией на их укусы, это является установленным фактом.
Говоря о признаках аллергии, медик посоветовала обращать внимание на то, не возникает ли у укушенного отечность, не становится ли ему трудно дышать. Вдобавок она может проявляться тошнотой, учащенным пульсом, повышением температуры тела, покраснением. При появлении перечисленных симптомов следует принять антигистаминное средство и связаться с медиками.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может означать кровотечение из носа у взрослых людей.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий