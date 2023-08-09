Врач Попова: кровь из носа у взрослых людей может означать гипертонию и больное сердце

«Артериальное давление может повышаться, например, при перелете в самолете или при подъеме на большую высоту в горах – все это тоже может приводить к носовому кровотечению», - поделилась врач с «Вечерней Москвой».

«Частые кровотечения могут возникать на фоне приема определенных лекарств, при болезнях носа и придаточных пазух, при заболеваниях печени, опухолях», - проинформировала эксперт.

Идущая из носа кровь часто считается детским нарушением, но сталкиваться с этим явлением могут и взрослые. Врач Попова отметила в интервью, что носовое кровотечение у у взрослых людей может означать гипертонию или другие состояния, при которых происходит повышение артериального давления.Также кровь из носа у взрослых людей может означать больное сердце или сосудистые патологии, добавила Попова. Другие возможные причины – это болезни, связанные с нарушением свертывания крови или недостаток витамина К.Светлана Попова подчеркнула: если кровь из носа у взрослого человека начинает появляться все чаще, ему следует записаться на прием к врачу, проконсультироваться и обследоваться. Оказывая первую помощь в таких ситуациях, не следует запрокидывать голову – лучше приложить к носу что-то холодное, например, обернутый тканью лед или пачку какого-нибудь продукта из морозилки.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ухудшение памяти может возникать из-за проблем с щитовидной железой.

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