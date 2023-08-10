Нутрициолог Строков: вот что происходит с телом, если вы каждое утро пьете воду с лимоном

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Нутрициолог Строков: вот что происходит с телом, если вы каждое утро пьете воду с лимоном


Вода с лимоном дает нам хорошее начало дня. Напиток настоящий универсал — он не только помогает похудеть, но и придает сияние коже.


Чтобы освежиться в жаркие дни или улучшить кровообращение по утрам: вода с лимоном известна как полезный, легкий освежающий и утоляющий жажду напиток. Напиток также может помочь с потерей веса и улучшить состояние кожи — настоящий универсальный талант.

Лимонная вода полезна для пищеварительного тракта


Сразу после утреннего пробуждения стакан теплой воды с лимоном стимулирует пищеварение, так что вы не только начинаете день бодрым, но и ускоряете обмен веществ. 

Лимоны относятся к числу щелочных продуктов, хотя их рН кислый из-за содержащегося в них витамина С и аскорбиновой кислоты.

"Фруктовые кислоты быстро расщепляются в организме. В соответствии с этим преобладают щелочные вещества, такие как минералы калий и магний, поэтому лимон называют щелочеобразующим", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.


Таким образом, вода с лимоном помогает защитить организм от повышенной кислотности, что делает вас бодрее и здоровее.

Пектин из пищевых волокон также содержится в изобилии. В сочетании с собственными соками организма это чрезвычайно полезно для пищеварения. Это делает лимонную воду эффективным средством от запоров, а также помогает от диареи.

Антибактериальный эффект лимонной воды также полезен для кишечника — предотвращается образование нежелательных бактерий. 


Лучшие способы худеть на лимонной воде


Вода с лимоном утоляет тягу к сладкому


Поговорка «кислый веселит» на самом деле верна, когда речь идет о лимонах. Высокое содержание витамина С гарантирует, что организм выделяет такие гормоны, как серотонин и норадреналин.

Они улучшают настроение, а также способствуют расщеплению жирных кислот и жировой ткани — жирная пища лучше усваивается. Иссушающий калий также объявляет войну фунтам.

"Еще один плюс для фигуры. Если регулярно пить теплую воду с лимоном, это снижает тягу к сладкому. Помимо пектина, за это отвечает кисло-горький вкус плодов".

Сияющая красивая кожа благодаря лимонной воде


Но кожа также получает пользу от освежающего напитка. Лимоны поддерживают организм в выработке коллагена, потому что они содержат много витамина С. Коллаген делает кожу эластичной и придает ей молодой упругий вид. 

В дополнение к эластичности, детоксифицирующий эффект лимонной воды также обеспечивает здоровое сияние, которое делает кожу сияющей. Пятна на коже и даже прыщи также могут быть уменьшены таким образом.

"Как носитель  антиоксидантов, лимоны также поддерживают защиту клеток организма. Свободные радикалы, которые могут негативно повлиять на кожу, антиоксиданты в лимонной воде улавливаются и обезвреживаются".

При регулярном употреблении вода с лимоном значительно улучшает уход за кожей и уменьшает признаки старения кожи (например, возрастные пятна и морщины).


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Лимонная вода как утренняя рутина


Если вы хотите получить пользу от воды с лимоном, просто смешивайте половинку лимона со стаканом теплой воды каждое утро перед завтраком и наслаждайтесь. Это значительно повышает метаболизм и заставляет вас проснуться так же, как кофе.

"Лимонная вода также является идеальной альтернативой в жаркие дни: она дает новые запасы именно тех жизненно важных веществ, которые особенно важны в жару". 


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