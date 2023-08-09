Диетолог Мансурова назвала сельдь и скумбрию подходящей заменой красной рыбе

«Семейство сельдевых отливается оптимальным соотношением жирных кислот омега-3 к омега-6. Употребление данной рыбы уменьшает риск онкологических заболеваний, благотворно воздействует на женский организм, помогает работе сердца и сосудов, успокаивает нервную систему, повышает гемоглобин в крови», - поделилась диетолог с «Лайфом».

Врач-диетолог Мансурова сообщила в интервью, что дорогостоящая красная рыба, лосось или форель, может быть вполне заменима более «бюджетными вариантами». По словам специалистки, одной из самых доступных является хамса, и эта рыба способна конкурировать с дорогой красной. Хамса богата фосфором, кальцием, цинком, другими микроэлементами и белком, обеспечивает организм ненасыщенными жирными кислотами и при этом практически лишена углеводов.Кроме того Мансурова назвала подходящей заменой красной рыбе сельдь, а также другие виды сельдевых (например, сардины, кильку).Мансурова уточнила, что 100-граммовая порция селедки с лихвой покрывает суточную потребность организма в витамине D и омега-3. Благодаря употреблению этой рыбы может уменьшаться воспаление, улучшаются работа мозга и когнитивные функции, предотвращаются кожные заболевания.Еще одна более доступная чем красная рыба – скумбрия, преимуществом которой является насыщенность омега-3 жирными кислотами, белком и витамином D. Употребление этой рыбы укрепляет иммунную систему, констатировала врач.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты помогают избавляться от задержки воды и отеков.

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