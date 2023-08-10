Врач Андреева назвала 10 самых полезных овощей, которые лучше есть сырыми

Широкий ассортимент овощей идеально подходит для употребления в сыром виде: морковь, огурцы, перец, помидоры черри и сельдерей не только вкусны, но и богаты важными питательными веществами, такими как витамины и клетчатка.









"Редис, цветная капуста, брокколи, цуккини и шпинат также можно употреблять в сыром виде, они отличаются разнообразием вкуса и текстуры. Кольраби, кукуруза и другие сорта также подходят и могут улучшить ваши блюда", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Тем не менее, рекомендуется тщательно мыть овощи перед употреблением, чтобы удалить любые загрязнения.

Хрустящие и полезные: разнообразие сырых овощей для наслаждения

Морковь

Огурцы

Болгарский перец

"Будь то красный, желтый или зеленый, болгарский перец является отличным источником витамина С и высоким содержанием клетчатки".

Сельдерей



Цуккини

Шпинат

"Это может помочь улучшить здоровье костей, укрепить иммунную систему и улучшить состояние кожи. Шпинат — отличный выбор, если вы ищете питательное начало".

Руккола

Кольраби

Помидоры черри

Микс их разных видов салатов

"С салатами из смешанных листьев вы можете оптимально извлечь выгоду из разнообразия растительного мира".

Мало того, что сырые овощи полезны, они также предлагают разнообразные вкусы и текстуры, которые могут обогатить ваши блюда. Не стесняйтесь экспериментировать с различными сочетаниями и узнайте, какие сырые овощи вам нравятся больше всего.рустящая и сладкая, она идеально подходит для макания в соусы из хумуса или йогурта. Они богаты бета-каротином, предшественником витамина А, который важен для вашихБлагодаря высокому содержанию воды огурцы освежают и увлажняют. Они идеальны в качестве основы для салатов или в качестве легких закусок между ними.Вы можете разрезать их на полоски и наслаждаться ими с вашим любимым соусом.Сельдерей хрустящий и низкокалорийный. В сочетании с арахисовым маслом или легким соусом получается вкусная закуска.Можно нарезать цуккини тонкими полосками и сделать цуккини, которыми можно заменить макароны. Они имеют мягкий вкус и содержат ценные питательные вещества.Шпинат станет отличной основой для ваших салатов. Он богат витаминами, минералами и клетчаткой. Шпинат абсолютная суперзвезда среди салатов. Эта листовая зелень богата железом, витаминами (А, С, К) и антиоксидантами.Руккола привносит пикантную нотку в вашу салатницу. Он богат витаминами (К, А, С), кальцием и железом. Ботанические вещества рукколы могут обладать антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.Кольраби имеет слегка ореховый вкус, ее можно есть сырой тонкими ломтиками или полосками. Он богат клетчаткой и витамином С.ти маленькие сладкие помидоры идеально подходят для еды сразу. Они богаты антиоксидантами и витаминами.Если вы не хотите ограничиваться одним сортом, смешанные листовые салаты — идеальный выбор. Эти смеси различных сортов салата предлагают широкий спектр питательных веществ и вкусов. Они часто являются хорошим источником клетчатки, витаминов и минералов.Ранее МедикФорум писал о пользе скумбрии и сельди.

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