Врач Андреева назвала 10 самых полезных овощей, которые лучше есть сырыми
Широкий ассортимент овощей идеально подходит для употребления в сыром виде: морковь, огурцы, перец, помидоры черри и сельдерей не только вкусны, но и богаты важными питательными веществами, такими как витамины и клетчатка.
"Редис, цветная капуста, брокколи, цуккини и шпинат также можно употреблять в сыром виде, они отличаются разнообразием вкуса и текстуры. Кольраби, кукуруза и другие сорта также подходят и могут улучшить ваши блюда", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Тем не менее, рекомендуется тщательно мыть овощи перед употреблением, чтобы удалить любые загрязнения.
Хрустящие и полезные: разнообразие сырых овощей для наслаждения
Мало того, что сырые овощи полезны, они также предлагают разнообразные вкусы и текстуры, которые могут обогатить ваши блюда. Не стесняйтесь экспериментировать с различными сочетаниями и узнайте, какие сырые овощи вам нравятся больше всего.
Морковь
Хрустящая и сладкая, она идеально подходит для макания в соусы из хумуса или йогурта. Они богаты бета-каротином, предшественником витамина А, который важен для ваших глаз.
Огурцы
Благодаря высокому содержанию воды огурцы освежают и увлажняют. Они идеальны в качестве основы для салатов или в качестве легких закусок между ними.
Болгарский перец
Вы можете разрезать их на полоски и наслаждаться ими с вашим любимым соусом.
Сельдерей
Сельдерей хрустящий и низкокалорийный. В сочетании с арахисовым маслом или легким соусом получается вкусная закуска.
Цуккини
Можно нарезать цуккини тонкими полосками и сделать цуккини, которыми можно заменить макароны. Они имеют мягкий вкус и содержат ценные питательные вещества.
Шпинат
Шпинат станет отличной основой для ваших салатов. Он богат витаминами, минералами и клетчаткой. Шпинат абсолютная суперзвезда среди салатов. Эта листовая зелень богата железом, витаминами (А, С, К) и антиоксидантами.
Руккола
Руккола привносит пикантную нотку в вашу салатницу. Он богат витаминами (К, А, С), кальцием и железом. Ботанические вещества рукколы могут обладать антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.
Кольраби
Кольраби имеет слегка ореховый вкус, ее можно есть сырой тонкими ломтиками или полосками. Он богат клетчаткой и витамином С.
Помидоры черри
Эти маленькие сладкие помидоры идеально подходят для еды сразу. Они богаты антиоксидантами и витаминами.
Микс их разных видов салатов
Если вы не хотите ограничиваться одним сортом, смешанные листовые салаты — идеальный выбор. Эти смеси различных сортов салата предлагают широкий спектр питательных веществ и вкусов. Они часто являются хорошим источником клетчатки, витаминов и минералов.
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