Диетолог Пономарева: эти 6 "витаминных бомб" должны быть в вашем рационе

"Чтобы приготовить из овощей вкусное блюдо, их не обязательно сразу переваривать. Это также не делает его вкус лучше, не говоря уже о том, что многие витамины теряются во время приготовления", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Брюссельская капуста

Брокколи

Цветная капуста

Фенхель

Шпинат

Цуккини

Эту капусту можно есть и в сыром виде. Но лишь очень немногие использовали маленькие зеленые шарики для салата из сырых овощей. С восхитительным соусом или хрустящей добавкой к салату брюссельская капуста также хороша в сыром виде.Брокколи содержит много витамина С, калия, железа и ценных антиоксидантов, таких как гликозинолаты, которые, как говорят, защищают от рака. Как видите, брокколи — настоящий суперфуд. Побалуйте себя красивыми зелеными деревьями в сыром виде.Цветная капуста также очень полезна и вкусна в сыром виде. Но когда вы покупаете его, убедитесь, что его листья красивые и зеленые, а сам цветок безупречен.Фенхель — просто чудодейственный клубень, помогающий при желудочных спазмах и симптомах простуды. А еще эти овощи можно есть сырыми. Однако некоторые находят вкус слишком острым или горьким.Шпинат не обязательно должен быть мягким и съеденным с ворванью. Свежие зеленые листья также очень хороши в салатах. С маслом, лимонным соком, медом и поджаренными кедровыми орешками шпинат становится поэзией.Хотя он выглядит как огурец, он почти всегда приготовлен: кабачок. Вы также можете есть зеленые овощи в сыром виде. Например, нарежьте его тонкими пластинами, добавьте оливковое масло, соль и перец, и вкусный салат из деликатесов готов.Ранее МедикФорум писал о признаках больной щитовидной железы.

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