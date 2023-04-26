Диетолог Пономарева: эти 6 "витаминных бомб" должны быть в вашем рационе
Для употребления в сыром виде подходят не только листья салата, огурцы или помидоры. Есть несколько других видов овощей, которые не только вкусны в сыром виде, но и очень полезны. Наша редакция собрала для вас самые важные витаминные бомбы.
"Чтобы приготовить из овощей вкусное блюдо, их не обязательно сразу переваривать. Это также не делает его вкус лучше, не говоря уже о том, что многие витамины теряются во время приготовления", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Пономарева перечислила самые полезные овощи.
Брюссельская капуста
Эту капусту можно есть и в сыром виде. Но лишь очень немногие использовали маленькие зеленые шарики для салата из сырых овощей. С восхитительным соусом или хрустящей добавкой к салату брюссельская капуста также хороша в сыром виде.
Брокколи
Брокколи содержит много витамина С, калия, железа и ценных антиоксидантов, таких как гликозинолаты, которые, как говорят, защищают от рака. Как видите, брокколи — настоящий суперфуд. Побалуйте себя красивыми зелеными деревьями в сыром виде.
Цветная капуста
Цветная капуста также очень полезна и вкусна в сыром виде. Но когда вы покупаете его, убедитесь, что его листья красивые и зеленые, а сам цветок безупречен.
Фенхель
Фенхель — просто чудодейственный клубень, помогающий при желудочных спазмах и симптомах простуды. А еще эти овощи можно есть сырыми. Однако некоторые находят вкус слишком острым или горьким.
Шпинат
Шпинат не обязательно должен быть мягким и съеденным с ворванью. Свежие зеленые листья также очень хороши в салатах. С маслом, лимонным соком, медом и поджаренными кедровыми орешками шпинат становится поэзией.
Цуккини
Хотя он выглядит как огурец, он почти всегда приготовлен: кабачок. Вы также можете есть зеленые овощи в сыром виде. Например, нарежьте его тонкими пластинами, добавьте оливковое масло, соль и перец, и вкусный салат из деликатесов готов.
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