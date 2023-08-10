Врач Каландия назвал опасной для кишечника ошибкой в питании нехватку клетчатки и жидкости

«Клетчатка способствует образованию мягкого стула и поддержанию нормальной функции кишечника. А недостаточное потребление воды может привести к обезвоживанию и затруднению процесса пищеварения», - заявил Каландия в беседе с «Лайфом».

Гастроэнтеролог Каландия назвал в интервью одной из самых опасных ошибок в питании нехватку клетчатки. Медик предупредил: люди, не употребляющие достаточно клетчатки или пищевых волокон, могут страдать от проблем с пищеварением и запоров.Кроме того, на процессах пищеварения плохо сказывается недостаточное употребление воды.Также врач назвал опасным для кишечника пристрастие к жареной еде и регулярное употребление жирных продуктов и блюд. Специалист напомнил, что пища с высоким содержанием насыщенных жиров и трансжиров сложно усваивается (что повышает риск проблем с пищеварением), а также стимулирует развитие воспалительных состояний в кишечнике – при такой привычке можно «заработать» хронические заболевания в виде язвы желудка и язвенного колита.Помимо того, добавил Каландия, на функционировании кишечника негативно сказывается привычка есть сладкое. В большом количестве сахар и быстрые углеводы могут нарушать состав кишечной микрофлоры, способствуя увеличению числа вредных бактерий и вызывая дисбактериоз. Дополнительно врач Каландия назвал опасной для кишечника ошибкой чрезмерное употребление алкоголя и кофеина – эти вещества содействуют возникновению воспалительных процессов.Ранее портал MedikForum.ru писал о доступных продуктах , защищающих от закупорки сосудов.

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