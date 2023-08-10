Врач Лебедева: в «тропические ночи» могут обостряться сердечные и нервные заболевания

«Это может проявляться в расстройствах и обострении хронических заболеваний прежде всего сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной систем», - предупредила специалистка.

«Поводом обратиться к врачу могут послужить головная боль, слабость, сонливость, учащенное сердцебиение, ощущения перебоев в работе сердца, отеки лица и нижних конечностей, ночные судороги, тошнота, утомляемость с утра, резкие перепады давления, невозможность двигать конечностями, резко возникшие затруднения речи, асимметрия лица», - резюмировала терапевт.

Огромному числу жителей России в это время года приходится переживать так называемые «тропические ночи», когда температура воздуха держится на отметке не ниже 20 градусов при высокой влажности и желанного охлаждения не происходит. Врач Лебедева отметила в интервью «Известиям», что ночные температуры более 18 градусов являются не просто дискомфортными – в такие «тропические ночи» могут обостряться заболевания хронического характера.По словам Лебедевой, особенно плохо могут чувствовать себя в слишком жаркие и влажные ночи астматики, сердечники, люди с нестабильной психикой и неврологическими проблемами, обладатели избыточного веса.Также медик перечислила те неблагополучные симптомы, которые могут возникать в такие ночи как маркер серьезного ухудшения самочувствия, требующего обращения за помощью.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, когда учащенное сердцебиение, возникающее ночью, указывает на инфаркт.

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