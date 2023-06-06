Врач Лебедева: дискомфорт после еды может говорить о проблемах с поджелудочной

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боль в животе

Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева посоветовала россиянам проверить свою поджелудочную железу, если после еды они чувствуют дискомфорт или боли.

Врач Лебедева напомнила, что поджелудочная относится к ключевым органам.

«Поджелудочная участвует в работе эндокринной системы, вырабатывает инсулин и глюкагон, которые влияют на уровень глюкозы в крови, а потому сбой в ее работе чреват появлением массы патологий желудочно- кишечного тракта», - предупредила врач Диляра Лебедева.

Кроме того, проблемы с поджелудочной могут лежать в основе такого заболевания как сахарный диабет. В целом, констатирует медик, болезням ЖКТ не свойственно протекать автономно, их негативное влияние распространяется на весь организм, включая состояние психики.

Также Диляра Лебедева назвала неблагополучные симптомы, которые нельзя игнорировать – при их появлении необходимо обратится к врачу и обследоваться. В частности, дискомфорт после еды может говорить о проблеме с поджелудочной железой.

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«Следует присмотреться к поджелудочной и навестить гастроэнтеролога, если после еды человек ощущает тяжесть, дискомфорт или даже боли».

Говоря о привычках, которые вредят состоянию этого важного органа, медик посоветовала избегать жевательных резинок и леденцов. Их использование стимулирует пищеварительные процессы, хотя организм не получает еды, – это способствует болезням поджелудочной и других органов ЖКТ. Кроме того, железу губят злоупотребление алкоголем и сахаром, курение, постоянное потребление фастфуда.

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Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что дискомфорт в животе может указывать на будущий рак – об этом подробнее рассказал врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.

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Диляра Лебедева
Диляра Лебедева
Здоровье
врач-гастроэнтеролог, диетолог
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