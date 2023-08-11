Хирург Безрукавый: отеки могут быть признаком сердечной недостаточности и поражения печени

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ноги в воде

Хирург Алексей Безрукавый: причины отеков могут быть патологическими, и относиться к их появлению нужно с вниманием.

Хирург Безрукавый отметил в интервью, что отеки далеко не всегда бывают безобидным явлением, спровоцированным избыточным питьем воды.

«Помимо того, что отеки доставляют физический и эмоциональный дискомфорт, они сигнализируют о нарушениях в организме и требуют особого внимания», - заявил он «Газете.Ru».

Врач добавил, что обычно отеки становятся заметными  на ногах и руках, лице, но в сущности отек тканей может произойти в любом месте тела. В обыденных условиях фактором отечности чаще всего становится длительное пребывание тела в одном положении, долгое стояние на ногах или недостаток нагрузок, злоупотребление солью и сахаром.

Но также отеки могут быть признаком чего-то более серьезного.

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«Причиной отеков может быть также повышенное чувство усталости, одышка, повышенное давление или боли в ногах», - поделился Безрукавый.

Говоря о патологиях, которые могут угрожать жизнь, хирург предупредил, что подверженность отекам может возникать вследствие застойной сердечной недостаточности, поражения печени, почечной недостаточности, тромбоза, острой нехватки белка, повреждения вен на ногах.

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«Самолечение при отеках может быть опасным, необходимо консультироваться с врачом, чтобы он мог определить точную причину», - подчеркнул эксперт.

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Алексей Безрукавый
Алексей Безрукавый
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