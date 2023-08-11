Хирург Безрукавый: отеки могут быть признаком сердечной недостаточности и поражения печени
Хирург Алексей Безрукавый: причины отеков могут быть патологическими, и относиться к их появлению нужно с вниманием.
Хирург Безрукавый отметил в интервью, что отеки далеко не всегда бывают безобидным явлением, спровоцированным избыточным питьем воды.
«Помимо того, что отеки доставляют физический и эмоциональный дискомфорт, они сигнализируют о нарушениях в организме и требуют особого внимания», - заявил он «Газете.Ru».
Врач добавил, что обычно отеки становятся заметными на ногах и руках, лице, но в сущности отек тканей может произойти в любом месте тела. В обыденных условиях фактором отечности чаще всего становится длительное пребывание тела в одном положении, долгое стояние на ногах или недостаток нагрузок, злоупотребление солью и сахаром.
Но также отеки могут быть признаком чего-то более серьезного.
«Причиной отеков может быть также повышенное чувство усталости, одышка, повышенное давление или боли в ногах», - поделился Безрукавый.
Говоря о патологиях, которые могут угрожать жизнь, хирург предупредил, что подверженность отекам может возникать вследствие застойной сердечной недостаточности, поражения печени, почечной недостаточности, тромбоза, острой нехватки белка, повреждения вен на ногах.
«Самолечение при отеках может быть опасным, необходимо консультироваться с врачом, чтобы он мог определить точную причину», - подчеркнул эксперт.
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Алексей Безрукавый
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врач-хирург
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