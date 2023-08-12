Психиатр Каштанов назвал ключевой симптом депрессии, который часто упускают - ангедония

"Ангедония относится к снижению интереса или удовольствия почти ко всем видам деятельности, которые ранее доставляли удовольствие. Даже если человек не чувствует себя грустным или подавленным, постоянное переживание ангедонии в течение как минимум двух недель может привести к диагнозу депрессии", - говорит врач-психиатр Михаил Каштанов специально для МедикФорум.

"Поскольку ангедония связана с пониженным чувством радости жизни, такие методы лечения, как поведенческая активация (форма разговорной терапии), могут быть более эффективными при лечении этого симптома. Поведенческая активация направлена на то, чтобы помочь людям с депрессией сделать небольшие шаги к возобновлению приятных занятий".

Многие из нас связывают депрессию с грустью или плохим настроением. Однако есть один симптом, который часто можно упустить из виду – ангедония, потеря интереса или удовольствия от занятий, которыми когда-то наслаждались.Ангедония затрагивает до 75 процентов людей с депрессией. Несмотря на свою распространенность, он остается одним из самых сложных симптомов для лечения.Хотя ангедония обычно связана с депрессией, она также может быть симптомом других состояний, таких как шизофрения, тревожные расстройства и болезнь Паркинсона. К сожалению, ангедонии часто уделяется меньше внимания в стратегиях лечения депрессии.Ангедония относится к снижению интереса или удовольствия почти ко всем видам деятельности, которые ранее доставляли удовольствие. Даже если человек не чувствует себя грустным или подавленным, постоянное переживание ангедонии в течение как минимум двух недель может привести к диагнозу депрессии.Одно из возможных объяснений этих низких показателей ответа состоит в том, что современные подходы к лечению неадекватно воздействуют на ангедонию. Традиционные методы лечения в первую очередь направлены на устранение депрессивного настроения и основных процессов мозга, связанных с негативным мышлением. Большинство антидепрессантов в основном нацелены на уровень серотонина в головном мозге, который влияет на то, как обрабатывается негативная информация.Однако некоторые исследования показывают, что поведенческая активация не более эффективна, чем стандартные методы лечения ангедонии. Это может быть связано с отсутствием мотивации, присущей ангедонии, из-за чего пациентам сложно заниматься любой терапией, даже той, которая может принести им наибольшую пользу.Исследования также связывают ангедонию с дисфункцией системы вознаграждения мозга. Следовательно, методы лечения, направленные на улучшение обработки вознаграждения, могут обеспечить большее облегчение от ангедонии по сравнению с существующими подходами.Система вознаграждения мозга сложна и включает в себя различные подпроцессы, включая ожидание, мотивацию, удовольствие и изучение вознаграждений. Понимание того, как эти подпроцессы действуют у людей с ангедонией, имеет решающее значение для разработки более целенаправленных стратегий лечения.Ранее МедикФорум писал о дефиците витамина Д.

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