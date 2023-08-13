Невролог Ерохин: поза со скрещенными ногами повышает давление и искривляет таз

«Сидение со скрещенными ногами, особенно в области коленей может привести к повышению артериального давления из-за скопления крови в сдавливаемых венах – сердцу при этом придется работать с более значительным напряжением, чтобы компенсировать это», - заявил Ерохин.

«Чем чаще вы сидите со скрещенными ногами, тем больше вероятность того, что возникнут долгосрочные изменения в расположении мышц и костей в тазу».

Огромное количество людей привыкли принимать позу со скрещенными ногами во время сидения. Невролог Ерохин рассказал в беседе с «МедикФорум», насколько вредно сидеть в такой позе для здоровья и осанки.Врач констатировал, что садясь на стул люди принимают положение, скрещивая ноги в коленях или в лодыжках. Поза со скрещенными ногами в коленях является более вредной, это изучалось и анализировалось во время исследований. В частности, такая поза повышает кровяное давлениеКроме того, сидение со скрещенными ногами искривляет таз, создавая проблему его перекошенности, когда одно бедро оказывается выше другого. В этом случае может изменяться скорость, с которой кровь движется по кровеносным сосудам в нижних конечностях, что увеличивает риск образования тромбов, объяснил невролог.Еще одним последствием привычки сидеть со скрещенными ногами является смещение костей верхнего отдела позвоночника – шеи, плеч. Подобное изменение, вызывающее дискомфорт и боли, становится результатом попыток позвоночника удержать центр тяжести над тазом. Это ведет к нарушению осанки и к тому, что одна сторона тела становится слабее другой – такой дисбаланс затрагивает мышцы не только таза, но и всей спины. Со временем человек, который постоянно сидит, скрестив ноги, подвергается развитию сколиоза (аномального положения позвоночника) и других деформаций.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что появление высокого уровня сахара в крови и развитие диабета могут происходить даже у тех людей, которые не едят сладкого.

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