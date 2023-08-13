Врач Захарова рассказала, что действительно помогает от геморроя

Геморрой может доставлять дискомфорт, но есть способы его облегчить и предотвратить.









"Важны диета с высоким содержанием клетчатки, достаточное количество питья и тщательная гигиена. Теплые сидячие ванны, мази и кремы могут уменьшить боль и зуд. Полезны также регулярные физические упражнения и отказ от длительного сидения", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

В случае тяжелых симптомов или кровотечения следует обратиться к врачу. Помните, что каждый организм индивидуален, поэтому найдите для себя лучшие решения.

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Диета с высоким содержанием клетчатки

"Фрукты, овощи, цельнозерновые и бобовые являются хорошими источниками клетчатки".

Пейте достаточно

Бережная гигиена

Сидячие ванны

Мази и кремы

"Обязательно выбирайте продукты с подходящими активными ингредиентами, такими как гамамелис или декспантенол".

Упражнения

Избегайте сидения в течение длительного времени

Медицинское лечение

Когда симптомы геморроя должны насторожить

«Важно не допустить, чтобы смущение помешало вам обратиться за лечением, поскольку раннее выявление часто приводит к улучшению состояния здоровья».

Геморрой, конечно, не очень приятная тема, но вы не одиноки - с ним борются многие.Питание с высоким содержанием клетчатки имеет решающее значение для профилактики и лечения геморроя. Клетчатка делает стул мягким и облегчает опорожнение кишечника.Обезвоживание может усугубить запор и, таким образом, усугубить геморрой. Убедитесь, что вы пьете достаточно воды, чтобы помочь пищеварению.Используйте мягкую туалетную бумагу или влажные салфетки после дефекации, чтобы избежать раздражения кожи. Агрессивное вытирание еще больше раздражает чувствительную область.Теплые сидячие ванны могут облегчить боль и зуд. Наполнитетеплой водой и посидите в ней 15-20 минут. Повторяйте это несколько раз в день, чтобы почувствовать облегчение.Существуют безрецептурные мази и кремы, которые можно наносить местно для облегчения боли и зуда.Регулярная физическая активность способствует циркуляции крови и поддерживает здоровое пищеварение. Старайтесь ходить по несколько минут каждый день или заниматься другими видами деятельности, которые стимулируют кровообращение.Если у вас сидячая работа, старайтесь делать регулярные перерывы и двигаться. Сидение в течение длительного времени может оказать давление на геморрой.Если геморрой болезненный или сильно кровоточит, вам следует обратиться к врачу. В некоторых случаях может потребоваться медикаментозное лечение, такое как перевязка резинкой, склеротерапия или даже хирургическое вмешательство в тяжелых случаях.Зуд или боль вокруг ануса являются симптомом анального рака или раком кишечник,а но также могут быть признаком других заболеваний. Распространенные тревожные признаки включают в себя необходимость чаще посещать туалет, более жидкий стул с кровью, зудом или болью вокруг заднего прохода.Ранее МедикФорум писал о вреде сладкого для почек.

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