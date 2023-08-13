Терапевт Андреева дала 9 простых советов, как избавиться от вздутия живота

Вздутие живота или метеоризм раздражают, но есть простые шаги, которые вы можете предпринять, чтобы справиться с ним.









"Полезно есть медленно, и постепенно увеличивать количество продуктов с высоким содержанием клетчатки. Употребление достаточного количества жидкости, успокаивающие чаи, физические упражнения и снижение стресса поддерживают пищеварение. Пробиотики могут улучшить кишечную флору. Избегайте жевания жвачки, курения и обратитесь к врачу, если у вас хроническое или болезненное вздутие живота", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.





Помните, что каждый организм индивидуален — узнайте, какие советы работают лучше всего для вас и принесут пользу вашему желудку! Избегать продуктов, вызывающих газообразование

Естественные способы избавиться от раздражающего вздутия живота

Ешьте медленно

Избегайте продуктов, вызывающих газообразование

Диета с высоким содержанием клетчатки

Пейте достаточно

Травяные чаи

Упражнения

Избегайте жевать жвачку и курить

Пробиотики

Методы релаксации

"В этом случае нужно обязательно обратиться к врачу".

Немного изменив свой образ жизни и диету, вы можете значительно уменьшить дискомфорт, вызванный метеоризмом.Когда вы торопитесь с едой, вы также часто глотаете воздух. Этот воздух может накапливаться в желудке и вызывать вздутие живота. Поэтому старайтесь есть медленнее и пережевывать осознанно.Известно, что некоторые продукты способствуют вздутию живота. К ним относятся бобы, капуста, лук, брокколи, газированные напитки и искусственные подсластители. Если вы обнаружите, что определенные продукты вызывают у вас проблемы, старайтесь есть их в умеренных количествах или вообще избегайте их.Клетчатка важна для здорового пищеварения, но внезапное увеличение количества продуктов с высоким содержанием клетчатки может вызвать вздутие живота. Постепенно увеличивайте потребление клетчатки, чтобы дать организму время приспособиться.Вашему телу нужно достаточно жидкости для правильного пищеварения. Пейте достаточное количество воды, чтобы поддержать пищеварительные ферменты и облегчить движение пищи в кишечнике.Некоторые чаи, такие как мятный, ромашковый или фенхелевый , успокаивают желудок и помогают уменьшить газообразование и вздутие живота.Регулярная физическая активность может улучшить пищеварение и уменьшить вздутие живота. Короткая прогулка после еды может творить чудеса.И то, и другое заставляет вас заглатывать больше воздуха, что может привести к вздутию живота.Эти полезные бактерии могут помочь сбалансировать кишечную флору и минимизировать проблемы с пищеварением.Стресс может повлиять на ваше пищеварение и увеличить вздутие живота. Попробуйте методы релаксации, такие как йога, медитация или глубокое дыхание, чтобы уменьшить стресс.если вздутие живота носит хронический или очень болезненный характер, у вас может быть основное заболевание.Ранее МедикФорум писал о вреде сладкого для почек.

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