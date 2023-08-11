Врач Павлова: любители сладкого рискуют пострадать от камней в почках

«Сахар – это не только ожирение и риск диабета. Китайские ученые после 11 лет исследований доказали, что слишком много добавленного сахара в рационе провоцируют образование камней в почках», - сообщила Зухра Павлова в своем Telegram.

«Ученые подтвердили: когда четверть ежедневной нормы калорий приходится на добавленный сахар, люди в два раза чаще имеют проблемы с камнями в почках», - подеялась доктор Павлова.

Врач Павлова предупредила россиян: любовь к сладкому может погубить почки. Этот орган у сладкоежек становится подвержен камнеобразованию, что подтверждается данными многолетнего исследования.Медик отметила, что речь идет не только о сахаре как таковом. По словам Павловой, в качестве добавки он присутствует во многих продуктах и напитках, включая несладкие. Если все это присутствует в повседневном рационе, вероятность пострадать от камней в почках тоже становится весьма высокой.Медик посоветовала не только сокращать количество употребляемых в пищу сластей, но и внимательно следить за составом других продуктов – еды с добавленным сахаром в меню должно быть как можно меньше.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие проблемы со здоровьем могут возникать из-за привычки пить крепко заваренный чай.

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