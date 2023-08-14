Кардиолог Козлова: создаваемый кондиционером перепад температуры в жару грозит инфарктом

«При повышении температуры увеличивается частота сердечных сокращений, повышается давление, расширяются сосуды, что приводит к отекам нижних конечностей – отсюда недомогание, ощущение слабости. Плюс за счет повышенного потоотделения теряется избыточное количество жидкости, теряются микроэлементы калий и магний, что может вести к нарушениям ритма сердца», - рассказала медик в интервью «Лайфу».

«Когда разгоряченный человек садится под кондиционер или вентилятор, может произойти рефлекторный спазм сосудов. Это, в свою очередь, грозит приступом стенокардии или инфарктом миокарда в крайнем случае», - объяснила кардиолог.

В центральных регионах России прогнозируется очередной приход сильной жары. Кардиолог Козлова отметила в интервью, что жаркая погода (особенно в совокупности с высокой влажностью) негативно влияет на многих людей, но в первую очередь имеющих сердечно-сосудистые заболевания или нарушения.Кардиолог Козлова обратила внимание на опасность в жару резких перепадов температуры, возникающих, например, когда люди попадают в помещения с работающим кондиционером или после пребывания в них выходят на жаркую от зноя улицу. Козлова предупредила, что создаваемый кондиционером перепад температуры может грозить инфарктом.Козлова добавила, что по этой же причине летом нужно избегать употребления холодной воды или купания в холодной воде в разгоряченном состоянии.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что перед инфарктом могут возникать скачки уровня холестерина в крови.

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