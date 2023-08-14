Кардиолог Козлова: создаваемый кондиционером перепад температуры в жару грозит инфарктом

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кондиционер

Кардиолог Ольга Козлова назвала перепад температуры, возникающий в помещении летом из-за кондиционера, в числе факторов инфаркта.

В центральных регионах России прогнозируется очередной приход сильной жары. Кардиолог Козлова отметила в интервью, что жаркая погода (особенно в совокупности с высокой влажностью) негативно влияет на многих людей, но в первую очередь имеющих сердечно-сосудистые заболевания или нарушения.

«При повышении температуры увеличивается частота сердечных сокращений, повышается давление, расширяются сосуды, что приводит к отекам нижних конечностей – отсюда недомогание, ощущение слабости. Плюс за счет повышенного потоотделения теряется избыточное количество жидкости, теряются микроэлементы калий и магний, что может вести к нарушениям ритма сердца», - рассказала медик в интервью «Лайфу».

Кардиолог Козлова обратила внимание на опасность в жару резких перепадов температуры, возникающих, например, когда люди попадают в помещения с работающим кондиционером или после пребывания в них выходят на жаркую от зноя улицу. Козлова предупредила, что создаваемый кондиционером перепад температуры может грозить инфарктом.

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«Когда разгоряченный человек садится под кондиционер или вентилятор, может произойти рефлекторный спазм сосудов. Это, в свою очередь, грозит приступом стенокардии или инфарктом миокарда в крайнем случае», - объяснила кардиолог.

Козлова добавила, что по этой же причине летом нужно избегать употребления холодной воды или купания в холодной воде в разгоряченном состоянии.

Самая большая опасность действующих кондиционеров в жару


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что перед инфарктом могут возникать скачки уровня холестерина в крови.

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Ольга Козлова
Ольга Козлова
Здоровье
кардиолог-терапевт, кандидат медицинских наук
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Теги : жара, причины инфарктов, Ольга Козлова
Кардиолог Козлова: создаваемый кондиционером перепад температуры в жару грозит инфарктом
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