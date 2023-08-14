Врач Андреева рассказала как можно снизить артериальное давление с помощью воды

Четыре фактора способствуют высокому кровяному давлению

"Образно говоря, мы постоянно находимся в режиме атаки или бегства, что всегда сопровождается повышением артериального давления", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МеикФорум.





Как работает вода

Снижает кровяное давление

Делает сосуды более расслабленными

Хорошо для сердца

Тренирует всю цепь

Укрепляет защиту организма.

"Мы все должны знать свое кровяное давление. У женщин после менопаузы, она может иногда резко возрастать. Значения, измеренные в покое, вплоть до максимума 139/89, это нормально, но на самом деле имеет смысл время от времени что-то делать с вашим кровяным давлением".

Дополнительный совет: льняное масло для сосудов

"Они встраиваются в стенки сосудов, в том числе и обеспечивают дополнительную эластичность. Кроме того, они повышают текучесть крови. Отличным источником этих жиров является льняное масло или молотое льняное семя. С 2 столовыми ложками льняного масла или 30 граммами молотого льняного семени в день вы хорошо обеспечены".

Как это сделать

1. Полная ванна

2. Холодное прижатие к коленям

"Направьте струю воды от правого мизинца по внешней стороне ноги на ширину ладони выше колена, задержите на 5-10 секунд и дайте воде стечь по середине ноги. Затем направьте струю вниз по внутренней стороне ноги. Сделайте то же самое с левой ногой и, наконец, ополосните обе ступни, начиная снова с правой стороны".

3. Холодное обливание бедра

4. Поочередно теплая ванночка для ног

5. Холодная повязка

"Затем возвращайтесь к большому пальцу. Затем в игру вступает и левая рука. Наконец, полейте его левой и правой ладонями, готово".

Высокое кровяное давление открывает двери для многочисленных опасных вторичных заболеваний, и поэтому его нельзя оставлять без лечения. В дополнение к антигипертензивным препаратам гидротерапия может помочь улучшить артериальное давление в долгосрочной перспективе.Причины повышенного артериального давления можно описать кратко и лаконично. Помимо возможной семейной наследственности, есть четыре основных фактора, которые приводят к высокому кровяному давлению: недостаточная физическая нагрузка, нездоровое питание, ожирение и стресс. Стресс — один из самых важных факторов. Он приводит симпатическую нервную систему в состояние постоянного возбуждения.Это очень полезно в краткосрочной перспективе, когда вы хотите по-настоящему взволноваться, сконцентрироваться, проявить себя или выиграть гонку. Однако, если давление постоянно слишком высокое, страдают наши кровеносные сосуды, и в какой-то момент особенно страдают наше сердце и мозг.Также снабдите ваши кровеносные сосуды большим количеством омега-3 жирных кислот.Регулярность важна. Полезны два применения воды в день. Это может быть холодный душ на коленях или бедрах утром и холодная ванночка для ног, топота в воде или теплая полная ванна вечером.Температура: от 38 до 39 °C. Расслабляющие добавки лаванды или мелиссы усиливают эффект. Время купания от 15 до максимум 20 минут. Полная ванна оказывает особенно быстрое влияние на кровяное давление и может снизить верхнее значение (систолу) до 30 мм рт. ст., а нижнее значение (диастолу) примерно на 12 мм рт. ст. на несколько часов. Тепло заставляет кровеносные сосуды расширяться, и кровь может свободно течь.Для этого вам понадобится так называемая наливная трубка Кнайпа, которую вы подсоедините к шлангу. Это обеспечивает равномерно связанную струю воды. Но вы также можете открутить насадку для душа, чтобы создать аналогичный эффект.Это является продолжением обливание колена до ягодиц.Наполните две миски большим количеством воды: одну температурой 18°C, а другую – 36°C. Опустите ноги в теплую воду на 5 минут, а затем в холодную воду на 10–15 секунд. Повторите процедуру. Наконец, вытрите холодную воду и просто высушите подошвы ног. Затем наденьте носки и согрейте свое тело, пройдясь или поспешив прямо в постель.Начните с правой руки, поток должен медленно направляться со стороны правого мизинца по тыльной стороне руки вверх по руке к плечу и оттуда течь как пальто по руке в течение примерно 10 секунд.Ранее МедикФорум писал о пользе щавеля и петрушки.

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