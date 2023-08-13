Диетолог Соломатина: петрушка и щавель содержат омолаживающие организм вещества

«После 50 лет в организме начинаются необратимые процессы старения, которые ухудшают метаболизм и обостряют хронические заболевания».

«Необходимо ограничить себя в употреблении жареных мясных блюд, кондитерских изделий, плохих жиров, а также угощений, в которых содержится маргарин», - поделилась специалистка с «Вечерней Москвой».

кисломолочные

морская рыба

овсянка и другие цельные крупы

цельнозерновой хлеб

овощи и фрукты.

«Например, в петрушке, щавеле, базилике много полезных витаминов, которые омолаживают организм», - заявила эксперт.

Диетолог Соломатина констатировала в интервью:По словам медика, одним из ключевых факторов, влияющих на скорость старения, является питание. Если после 50 лет оно остается низкокачественным, несбалансированным, то может оказывать существенное влияние на развитие процессов, ведущих к появлению сахарного диабета и «возрастных болезней», включая артериальную гипертонию, атеросклероз, деменцию. Чтобы не допустить их возникновения, Елена Соломатина советует тщательно контролировать состав и качество рациона в этом возрасте.Тем, кто хочет продлить молодость организма и затормозить наступления ассоциированных со старением недугов, диетолог порекомендовала включать в меню следующие продукты:Соломатина подчеркнула, что с возрастом становится особенно важно употреблять достаточно клетчатки – это поддерживает хорошее пищеварение и стимулирует обменные процессы, скорость которых заметно снижается к 50 годам. Один и лучших источников клетчакти для людей зрелого возраста – зелень, содержащая омолаживающие организм вещества.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты , не являющиеся сладостями, повышают сахар в крови и ведут к диабету.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.