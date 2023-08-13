Диетолог Соломатина: петрушка и щавель содержат омолаживающие организм вещества

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петрушка

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о продуктах, препятствующих быстрому старению после 50 лет.

Диетолог Соломатина констатировала в интервью:

«После 50 лет в организме начинаются необратимые процессы старения, которые ухудшают метаболизм и обостряют хронические заболевания».

По словам медика, одним из ключевых факторов, влияющих на скорость старения, является питание. Если после 50 лет оно остается низкокачественным, несбалансированным, то может оказывать существенное влияние на развитие процессов, ведущих к появлению сахарного диабета и «возрастных болезней», включая артериальную гипертонию, атеросклероз, деменцию. Чтобы не допустить их возникновения, Елена Соломатина советует тщательно контролировать состав и качество рациона в этом возрасте.

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«Необходимо ограничить себя в употреблении жареных мясных блюд, кондитерских изделий, плохих жиров, а также угощений, в которых содержится маргарин», - поделилась специалистка с «Вечерней Москвой».

Тем, кто хочет продлить молодость организма и затормозить наступления ассоциированных со старением недугов, диетолог порекомендовала включать в меню следующие продукты:
  • кисломолочные
  • морская рыба
  • овсянка и другие цельные крупы
  • цельнозерновой хлеб
  • овощи и фрукты.
Соломатина подчеркнула, что с возрастом становится особенно важно употреблять достаточно клетчатки – это поддерживает хорошее пищеварение и стимулирует обменные процессы, скорость которых заметно снижается к 50 годам. Один и лучших источников клетчакти для людей зрелого возраста – зелень, содержащая омолаживающие организм вещества.

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«Например, в петрушке, щавеле, базилике много полезных витаминов, которые омолаживают организм», - заявила эксперт.

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Елена Соломатина
Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог, кандидат медицинских наук
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Теги : продление молодости, советы диетологов, Елена Соломатина
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